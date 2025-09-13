WIDEO
Tłumy na ulicach Londynu. Brytyjczycy mówią wprost: "Dość tego, ratujcie nasze dzieci"...
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Tłumy na ulicach Londynu. Brytyjczycy mówią wprost: „Dość tego, ratujcie nasze dzieci” [VIDEO]

-

Autor: MMP
Manifestacja w Londynie
Manifestacja w Londynie. / Foto: screen X (kolaż)
Około 110 tys. osób bierze udział w sobotę w marszu na ulicach Londynu zorganizowanym przez brytyjskie środowisko prawicowe – poinformowała policja metropolitarna. W tym samym czasie przez miasto przechodzi manifestacja przeciwko „rasizmowi” z udziałem ok. 5 tys. osób.

Marsz pod hasłem „Zjednocz Królestwo” zorganizował aktywista Tommy Robinson, który powiedział, że sobotnie wydarzenie jest „największą demonstracją w historii Wielkiej Brytanii” i „festiwalem wolności słowa”.

Wielu uczestników ma ze sobą flagi narodowe, angielskie, amerykańskie i izraelskie, a także transparenty z napisami „Zatrzymajcie łodzie”, „Charlie Kirk RIP” oraz „Dość tego, ratujcie nasze dzieci”.

Podczas marszu doszło do głośnej krytyki brytyjskiego premiera Keira Starmera. Tłum skanduje: „Czyja ulica? Nasza ulica”, „Anglia” i „Tommy”.

W tym samym czasie, ale inną trasą, ulicami Londynu przechodzi „Marsz przeciwko faszyzmowi” zorganizowany przez grupę Stand Up to Racism. Uczestnicy mają ze sobą transparenty m.in. z napisami: „Uchodźcy mile widziani” oraz „Różnorodna Wielka Brytania”. Słychać skandowane hasła: „Wstańcie, walczcie” i „Jesteśmy kobietami, nie damy się uciszyć, powstrzymajmy faszystów teraz”.

Policja metropolitarna poinformowała, że podczas obu demonstracji nie doszło do tej pory do żadnych poważnych incydentów.

W związku z marszami, a także meczami piłkarskiej Premier League, które odbywają się w sobotę w Londynie, na ulicach pojawiło się dodatkowo 1600 funkcjonariuszy policji, w tym 500 sprowadzono z jednostek spoza stolicy.

Źródło:PAP
