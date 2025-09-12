Historyczny wynik AfD. Powodem niepobłażanie imigrantom. „Deportować, aż się pasy startowe będą żarzyć” [SONDAŻ]

- Reklama -

Najnowszy sondaż wskazuje, że AfD znowu bije rekordy popularności. Niemiecki mainstream jest wyraźnie zaniepokojony, ponieważ nacjonalistyczne ugrupowanie uzyskało taki sam wynik, jak partia aktualnie rządząca.

INSA dla dziennika „Bild” przeprowadziła sondaż, z którego wynika, że więcej, niż co czwarty obywatel Niemiec popiera AfD. W sondażu ugrupowanie uzyskało wynik 25,5 proc..

„To najwyższe zmierzone do tej pory poparcie dla tej partii” – zaznacza dw.com.

Taki sam wynik uzyskała CDU/CSU, z której ramienia kanclerzem został Friedrich Merz. Koalicjant rządzącego ugrupowania SDP uzyskał 14,5 proc. poparcia, co oznacza brak zmian w poparciu dla tego ugrupowania.

W sondażu INSA Zieloni otrzymali 11 proc. głosów. Natomiast Lewica – 10 proc.

„Obie partie są obecnie w opozycji” – przypomina portal.

Progu wyborczego nie przekroczyła BSW (Sojusz Sahry Wagenknecht). Nazywane przez DW „populistyczną lewicową partią” ugrupowanie otrzymało 4,5 proc..

Lider AfD Tino Chrupalla uważa, że jego ugrupowanie zmierza do objęcia władzy nad krajem.

– Jeśli nie w przyszłym roku w Saksonii-Anhalt, to najpóźniej w 2029 roku na szczeblu federalnym – powiedział Chrupallapodczas partyjnego spotkania w bawarskim Abensbergu 8 września.

– Doprowadzimy do porządku ten statek – zapewnił i dodał, że „AfD ma rozwiązania i treści, które obywatele chcą usłyszeć”.

W ostatnim czasie lider AfD wraz z szefową klubu poselskiego AfD w bawarskim landtagu Katrin Ebner-Steiner wprost domagali się deportacji imigrantów na wielką skalę.

– Wszyscy cudzoziemscy przestępcy i wszyscy bez prawa pobytu muszą opuścić Niemcy – stwierdził Chrupalla.

Katrin Ebner-Steiner dodała, że wszyscy ci, którzy przebywają w Niemczech nielegalnie, „będą w setkach tysięcy wywożeni z kraju”.

– Będziemy deportować, deportować, deportować, aż pasy startowe w Monachium będą się żarzyć – mówiła Ebner-Steiner.

Największe poparcie AfD notuje w Saksonii-Anhalt. Za rok odbędą się tam wybory do landtagu. Według ostatnich sondaży, ugrupowanie może liczyć na 39 proc. głosów.

Sondaż INSA przeprowadzono w dniach 5-9 września br.. W badaniu wzięło udział 2006 osób. Margines błędu wynosi +/- 2,5 punktu procentowego.