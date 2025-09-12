Dlaczego zabił Charliego Kirka? Tyler Robinson jest… „antyfaszystą”?

Na konferencji prasowej gubernator stanu Utah, Spencer Cox, potwierdził aresztowanie osoby podejrzanej o zamordowanie konserwatywnego influencera Charliego Kirka. Podał, że zatrzymanym jest niejaki Tyler Robinson.
Gubernator poinformował, że to „członek rodziny” skontaktował się z władzami w czwartek wieczorem, aby poinformować je, że „Robinson przyznał się lub zasugerował swój udział” w morderstwie.
Zeznał, że „Robinson stał się bardzo polityczny w ostatnich latach”. Przytoczył niedawną rozmowę, w której Tyler Robinson wspomniał krewnemu o przyjeździe Charliego Kirka do Utah i wyrażał wrogość wobec niego i jego poglądów.
Poinformowano, że na amunicji znaleziono „antyfaszystowskie” napisy. Podobne widniały na trzech niewykorzystanych nabojach odnalezionych zaraz po zamachu. Napis brzmiał: »Hej faszysto! Złap to!«” . Na kolejnej łusce wygrawerowano tytuł słynnej włoskiej „antyfaszystowskiej” piosenki „Bella ciao”.
Utah Gov. Spencer Cox confirmed writings on bullet casings of Charlie Kirk's killer, Tyler Robinson:
– Notices bulges, OWO what's this?
– Hey Fascist! Catch!
– Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
– If you read this you are gay LMAO#CharlieKirk #TylerRobinson pic.twitter.com/bi3eghpBG4
— CapitolModerate (@CapitolModerate) September 12, 2025
Za informacje związane ze śledztwem wyznaczono nagrodę w wysokości do 100 000 dolarów. W czwartek władze opublikowały zdjęcia i nagrania wideo podejrzanego. Policja otrzymała ponad 7000 zgłoszeń, ale prawdziwy okazał się donos członka rodziny Robinsona.
Morderstwo wstrząsnęło nie tylko Ameryką. Sejm na wniosek posła PiS Pawła Jabłońskiego uczcił w piątek minutą ciszy pamięć Charliego Kirka, ważnego działacza ruchu America First. Był on założycielem organizacji Turning Point USA (TPUSA), miał swój program publicystyczny w telewizji Real America Voice.