Dlaczego zabił Charliego Kirka? Tyler Robinson jest… „antyfaszystą”?

- Reklama -

Na konferencji prasowej gubernator stanu Utah, Spencer Cox, potwierdził aresztowanie osoby podejrzanej o zamordowanie konserwatywnego influencera Charliego Kirka. Podał, że zatrzymanym jest niejaki Tyler Robinson.

Gubernator poinformował, że to „członek rodziny” skontaktował się z władzami w czwartek wieczorem, aby poinformować je, że „Robinson przyznał się lub zasugerował swój udział” w morderstwie.

Zeznał, że „Robinson stał się bardzo polityczny w ostatnich latach”. Przytoczył niedawną rozmowę, w której Tyler Robinson wspomniał krewnemu o przyjeździe Charliego Kirka do Utah i wyrażał wrogość wobec niego i jego poglądów.

Poinformowano, że na amunicji znaleziono „antyfaszystowskie” napisy. Podobne widniały na trzech niewykorzystanych nabojach odnalezionych zaraz po zamachu. Napis brzmiał: »Hej faszysto! Złap to!«” . Na kolejnej łusce wygrawerowano tytuł słynnej włoskiej „antyfaszystowskiej” piosenki „Bella ciao”.

Utah Gov. Spencer Cox confirmed writings on bullet casings of Charlie Kirk's killer, Tyler Robinson: – Notices bulges, OWO what's this?

– Hey Fascist! Catch!

– Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

– If you read this you are gay LMAO#CharlieKirk #TylerRobinson pic.twitter.com/bi3eghpBG4 — CapitolModerate (@CapitolModerate) September 12, 2025

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Za informacje związane ze śledztwem wyznaczono nagrodę w wysokości do 100 000 dolarów. W czwartek władze opublikowały zdjęcia i nagrania wideo podejrzanego. Policja otrzymała ponad 7000 zgłoszeń, ale prawdziwy okazał się donos członka rodziny Robinsona.

Morderstwo wstrząsnęło nie tylko Ameryką. Sejm na wniosek posła PiS Pawła Jabłońskiego uczcił w piątek minutą ciszy pamięć Charliego Kirka, ważnego działacza ruchu America First. Był on założycielem organizacji Turning Point USA (TPUSA), miał swój program publicystyczny w telewizji Real America Voice.