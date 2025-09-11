Cztery dni do końca! Pomóż postawić lewackich cenzorów przed sądem. Niech żyje wolność słowa!

- Reklama -

„Najwyższy Czas!” wysyła pozwy przeciwko portalowi OKO.press i Stowarzyszeniu Nigdy Więcej! Pomóż nam w walce z lewacką cenzurą ideologiczną w Polsce!

Pozew na kwotę 50 tysięcy złotych ma być sygnałem, że prawica, środowiska wolnościowe nie zamierzają już dłużej działać defensywnie.

– My przez lata działamy, ja mówię jako szeroko pojęta prawica, tylko defensywnie, mianowicie jak ktoś nas pozwie, ktoś nas oskarży, no to my się tam z większym czy mniejszym sukcesem bronimy. Czas, myślę, to odwrócić i przejść do działań ofensywnych. No i właśnie taką próbą jest ten proces – podkreślił redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer, wyrażając nadzieję, że wygrana w sądzie stworzy precedens i posłuży jako „narzędzie” w przyszłych bataliach prawnych.

NCzas! na cenzurowanym

W II połowie kwietnia 2025 roku Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW), zarządzający Biblioteką Rolniczą w Warszawie, nagle wypowiedział nam umowę wynajmu sali – na kilka dni przed planowanym wydarzeniem, a mianowicie XVI Konferencją Prawicy Wolnościowej. Oficjalnym powodem był udział kandydata na prezydenta – Grzegorza Brauna, co według Instytutu „narusza dobry wizerunek”, gdyż placówka państwowa nie powinna angażować się w przedsięwzięcia „o charakterze politycznym”. Warto podkreślić, że z koalicyjnego nadania rządzą nią ludzie z kręgów Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Mimo całej zawieruchy nasza konferencja odbyła się, i to w pięknym stylu. Co prawda zostaliśmy zmuszeni szybko wynająć nowy lokal, ale na szczęście takiej możliwości udzielił nam Hotel Dedek Park przy al. Zielenieckiej 6/8 w Warszawskim Parku Skaryszewskim (polecamy!). Na miejscu pojawili się znamienici przedstawiciele prawicowy wolnościowej w Polsce: Grzegorz Braun, czyli wróg numer 1 systemu, Janusz Korwin-Mikke czy Stanisław Michalkiewicz. Należy również wspomnieć o naszych Darczyńcach, którzy w tak ciężkich dla nas chwilach wykazali się ogromną solidarnością. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie!

Pozwem w lewaków. Idziemy do sądu!

Dość szybko okazało się, że sytuacja jest wynikiem lewackiego donosu, a mianowicie serii działań „dziennikarski” OKO.press Anny Mierzyńskiej z portali OKO.press. Osławiona tropicielka wszelkich -izmów i mowy nienawiści skontaktowała się z menadżerką sali, naopowiadała, jakim to strasznym człowiekiem jest Grzegorz Braun, który miał mieć jeden z wykładów, nastraszyła, naperswadowała i w efekcie na dwa dni przed imprezą dostaliśmy wypowiedzenie sali. Co więcej, Mierzyńska wyprodukowała sążnisty tekst, w którym zachłystywała się z dumy, jak to zabrała salę „Braunowi i jego kolegom”.

Pozew na kwotę 50 tysięcy złotych ma być sygnałem, że prawica, środowiska wolnościowe nie zamierzają już dłużej działać defensywnie. – My przez lata działamy, ja mówię jako szeroko pojęta prawica, tylko defensywnie, mianowicie jak ktoś nas pozwie, ktoś nas oskarży, no to my się tam z większym czy mniejszym sukcesem bronimy. Czas, myślę, to odwrócić i przejść do działań ofensywnych. No i właśnie taką próbą jest ten proces – podkreślił redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer, wyrażając nadzieję, że wygrana w sądzie stworzy precedens i posłuży jako „narzędzie” w przyszłych bataliach prawnych.

To nie koniec tej historii

„W uzupełnieniu informacji na temat czynu nieuczciwej konkurencji, którego pozwana dopuściła się wobec powoda, wskazuję, że pozwana nie ograniczyła się do udanego nakłonienia NIKiDW do zerwania umowy z powodem. Po tym, jak powód znalazł alternatywne miejsce dla swojego wydarzenia, w Parku Skaryszewskim, powód poinformował o tym publicznie, aby wszyscy zainteresowani dowiedzieli się o wymuszonej zmianie lokalizacji” – możemy dowiedzieć się z pozwu wysłanego 16 sierpnia 2025 roku do Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, czyli pracodawcy Anny Mierzyńskiej.

„Spowodowało to jednak, że informacja o nowej lokalizacji dotarła do pozwanej. Pozwana zaś – w osobie Anny Mierzyńskiej (autorki obu artykułów załączonych do pozwu) – skontaktowała się z Marzeną Nowicką, zatrudnioną przez wynajmującego salę w Parku Skaryszewskim. Pozwana nakłaniała Marzenę Nowicką, by ta doprowadziła do rozwiązania umowy z powodem albo niewykonania tej umowy. Stanowi to definicyjną postać czynu nieuczciwej konkurencji, stypizowanego w art. 12 ust. 2 UZNK. Działania pozwanej były nakierowane ściśle na szkodzenie powodowi” – czytamy dalej o działaniach „dziennikarki”.