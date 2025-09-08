Szczątki drona w polu kukurydzy. Prokuratura podała wstępne ustalenia. „Napisy cyrylicą”

- Reklama -

Dron, który spadł w rejonie przejścia granicznego z Białorusią pod Terespolem (Lubelskie) prawdopodobnie nie był uzbrojony i są na nim napisy cyrylicą – poinformowała w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka. Na miejscu odnalezienia szczątków drona pracują służby.

Rzecznik prokuratury poinformowała, że dron spadł ok. 300 m od przejścia granicznego, w miejscowości Polatycze (woj. lubelskie).

– Spadł dron, który prawdopodobnie nie był uzbrojony. Są tam napisy cyrylicą. Takie są wstępne ustalenia – powiedziała prok. Kępka na briefingu prasowym w Lublinie.

Poinformowała, że zabezpieczone zostało miejsce zdarzenia, gdzie obecnie pracuje Żandarmeria Wojskowa. Na miejscu pracować będzie dwóch prokuratorów. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wydział do spraw Wojskowych. – Przejmujemy to śledztwo w całości – dodała prok. Kępka.

Rzecznik zaznaczyła, że funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej na miejscu przesłuchali świadków – strażników z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy ujawnili miejsce upadku drona. – Została też przesłuchana jedna osoba, która słyszała odgłos tego drona – dodała.

Prok. Kępka zaznaczyła, że zabezpieczany jest też monitoring, który być może pozwoli na ustalenie trajektorii lotu drona i kierunku, z którego nadleciał. Na miejscu jego odnalezienia prowadzone są pomiary, m.in. odległości między szczątkami, gromadzone są ślady.

Zgłoszenie od Straży Granicznej o znalezieniu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego policja otrzymała w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nikt nie został poszkodowany.

Mł. chor. SG Paweł Smyk z zespołu prasowego Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej potwierdził, że minionej doby funkcjonariusze NOSG w pobliżu drogowego przejścia granicznego w Terespolu ujawnili w polu kukurydzy szczątki obiektu latającego. Nie chciał podawać innych szczegółów. – Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury – zaznaczył.

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że w związku z incydentem zwołał sztab kryzysowy. – Na obecną chwilę wszyscy wiedzą, co mają robić. Są ze sobą w bezpośrednim kontakcie, a ta łączność i wymiana informacji jest w tym momencie kluczowa – podkreślił wojewoda.

W sobotę w miejscowości Majdan-Sielec (Lubelskie) także znaleziono szczątki drona. Rzecznik prasowy resortu obrony Janusz Sejmej powiedział, że był to dron „nienoszący żadnych cech wojskowych”, najprawdopodobniej dron przemytniczy.