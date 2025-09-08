Prezydent Nawrocki z zakazem do 2030 roku. Oto powody

- Reklama -

Świeżo zaprzysiężony prezydent Polski Karol Nawrocki przez najbliższe pięć lat nie wsiądzie za kierownicę samochodu. Zakaz wynika z procedur bezpieczeństwa stosowanych przez Służbę Ochrony Państwa wobec wszystkich głów państwa.

Zgodnie z ustaloną praktyką, prezydent RP nie prowadzi samochodu podczas pełnienia urzędu. Pomimo, że zakaz ten nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, SOP od lat stosuje tę zasadę, aby zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem głowy państwa. Z samodzielnego prowadzenia pojazdu w trakcie kadencji rezygnował każdy polski prezydent.

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2025 roku. Od tego czasu nie wolno mu zasiąść za kierownicą samochodu przez pięć lat, bo tyle trwa kadencja prezydencka.

Pełną kontrolę nad transportem prezydenta przejmuje odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo Służba Ochrony Państwa (SOP). Decyzja ma dwa główne powody – względy bezpieczeństwa oraz kwestie wizerunkowe.

Transport prezydenta odbywa się w konwojach, w skład których wchodzi od trzech do sześciu pojazdów. Każdy z nich pełni określoną rolę – od eskorty po wozy wsparcia. Według ściśle zaplanowanych scenariuszy odbywają się nawet krótkie podróże głowy państwa.

Czym jeździ prezydent? Opancerzona limuzyna warta 2 miliony złotych

Prezydent RP jest wożony BMW serii 7 w wersji Protection, wartym ok. 2 mln zł. Auto ma kuloodporne szyby, czy system filtracji powietrza, który ma bronić przed atakiem chemicznym. Auto ma wytrzymać ogień maszynowy, eksplozje i ataki dronów.

Pod auta maską znajduje się silnik V8 o mocy 530 KM, który pozwala rozpędzić się ciężkiej limuzynie do 100 km/h w 6,6 sekundy. Samochód wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa.

Przez najbliższe pięć lat Nawrockiego za kierownicą nie zobaczymy go ani razu – a może i przez 10 lat, jeśli wygra kolejne wybory. Obecny prezydent będzie mógł ponownie samodzielnie prowadzić pojazd po tym, gdy zakończy swoje urzędowanie jako głowa państwa.