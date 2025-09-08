Nie zdążył odebrać nagrody. Nie żyje Michał Łojewski

- Reklama -

Branża kreatywna w żałobie. W wieku 51 lat zmarł Michał Łojewski – współzałożyciel White Cat Studio, twórca marki UEG i autor identyfikacji wizualnych największych polskich marek.

Łojewski rozpoczął swoją zawodową przygodę w 2001 roku, kiedy wraz z bratem Pawłem założył White Cat Studio. Przez ponad dwie dekady agencja stała się synonimem wysokiej jakości projektowania, tworząc identyfikacje wizualne dla takich gigantów jak PZU, PKO Bank Polski, Netia czy Alior Bank.

W 2010 roku Łojewski założył markę UEG. Ubrania sygnowane logo UEG nosiły największe gwiazdy światowej sceny muzycznej: The Weeknd, Kendrick Lamar, ASAP FERG, Big Sean, Jaden Smith czy Post Malone. Kolekcje marki sprzedawano w prestiżowych butikach, dzięki czemu stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek modowych na arenie międzynarodowej.

Był także współzałożycielem Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej oraz Klubu Brand Design.

Jego osiągnięcia zostały docenione prestigiowymi nagrodami: Red Dot Design Award, European Design Awards czy GOOD DESIGN – najważniejszym konkursem designerskim na świecie. W 2012 roku magazyn „Brief” uhonorował go tytułem „Człowiek Roku”.

Nagroda, której nie zdążył odebrać

Los sprawił, że Michał Łojewski nie zdążył odebrać ostatniego, szczególnie ważnego wyróżnienia. W tym roku jury konkursu KTR przyznało mu tytuł Hall of Fame – nagrodę dla najwybitniejszych przedstawicieli branży kreatywnej. Miał ją otrzymać wspólnie z Maciejem Kowalczukiem i Bartłomiejem Ignaciukiem podczas tegorocznej gali.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Michała Łojewskiego. Jego talent, wrażliwość i wyjątkowa wyobraźnia na zawsze pozostaną inspiracją dla całego środowiska kreatywnego” – napisano w oficjalnym oświadczeniu organizatorów KTR.

Przyczyny śmierci projektanta nie zostały ujawnione.