Pokaż piersi dla klimatu! Mamy w końcu polską edycję. Aktywistka Ostatniego Pokolenia rozdarła bluzkę przed Rejtanem [VIDEO]

Zachodni trend na pokazywanie przez kobiety piersi w każdej „słusznej sprawie” dotarła w końcu do Polski. Aktywistka Ostatniego Pokolenia w imię walki ze zmianami klimatu, faszyzmem, rasizmem i stonką ziemniaczaną pokazała piersi rozdzierając bluzeczkę przed słynnym obrazem „Rejtan” Jana Matejki na warszawskim Zamku Królewskim.

Do tej pory jedynie nieliczne Ukrainki odważyły się w Polsce pokazać piersi, oczywiście w ramach walki o pokój. Tym razem mamy całkowicie polską edycję. Blondwłosa aktywistka z Ostatniego Pokolenia pokazała piersi przed słynnym obrazem Jana Matejki na Zamku Królewskim w Warszawie.

Działaczka oczywiście nie „poszła na całość”, bo jednak plastry zasłoniły co nieco. Rozrywając bluzkę padła na kolana i zaczęła z pewną nieśmiałością wykrzykiwać coś o niszczeniu świata, faszyzmie itp. bzdury, których rzecz jasna nikt nie wysłucha, bo wszyscy zwracają uwagę jedynie na wizualną część tego przedstawienia.

Poniżej nagranie z całego performansu. Przede wszystkim gratulujemy czynnej walki z seksualizują kobiet. Ogień ogniem zwalczaj!

❗️PILNE❗️ Ostatnie pokolenie już nie przykleja się ani nie leje farbą.

Tylko pokazują Cycki XD pic.twitter.com/JucJy2T9b0 — Koneser Unii Europejskiej (@KoneserUnii) September 7, 2025