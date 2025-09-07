WIDEO
Mastalerek na „Piwie z Mentzenem”. W PiS-ie nie spodoba się to, co powiedział. Zwątpił w „geniusz” Kaczyńskiego [VIDEO]

-

Autor: KM
Sławomir Mentzen i Marcin Mastalerek na
Sławomir Mentzen i Marcin Mastalerek na "Piwie z Mentzenem" w Rzeszowie. Foto: X/Sławomir Mentzen
Wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich nie oznacza, że ludzie stęsknili się za PiS-em. – Wygrał, bo ludzie jeszcze bardziej nie chcą Tuska – powiedział podczas „Piwa z Mentzenem” Marcin Mastalerek.

Marcin Mastalerek, człowiek z otoczenia byłego już prezydenta Andrzeja Dudy, pojawił się jako gość specjalny w kolejnej edycji popularnego formatu Sławomira Mentzena „Piwo z Mentzenem”. Tym razem wydarzenie zostało zorganizowane w Rzeszowie.

Były prezydencki minister w jednej z wypowiedzi powrócił do wyborów prezydenckich. Zasugerował, że w PiS-ie niekoniecznie rozumieją, dlaczego wybory wygrał Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki nie wygrał tych wyborów dlatego, że prezes Kaczyński jest genialny i ludzie chcą powrotu PiS-u. Wygrał dlatego, że ludzie po tak krótkim czasie, po półtora roku, jeszcze bardziej nie chcą Tuska niż nie chcą Kaczyńskiego – powiedział.

Mastalerek uważa, że gdyby Sławomir Mentzen znalazł się w drugiej turze, to te wybory też by wygrał.

Gdybyś wszedł do drugiej tury, wygrałbyś te wybory z lepszym wynikiem. Dlaczego? To jest proste, bo cały elektorat Konfederacji poszedłby i cały PiS-u – dodał Mastalerek i zasugerował, że właściwie każdy w drugiej turze pokonałby Rafała Trzaskowskiego.

Gość Mentzena uważa, że Prawo i Sprawiedliwość popełnia obecnie wielki błąd. – Oni uwierzyli, że ludzie chcą ich powrotu i że głosowali na nich. Otóż kandydat PiS-u zrobił najgorszy wynik w historii – 29% (w pierwszej turze – red.). 2,5 miliona głosów mniej niż Andrzej Duda pięć lat temu. To, że w drugiej turze ktoś nie chce bardziej Tuska niż Prawa i Sprawiedliwości, no nie znaczy, że dzisiaj wszyscy chcą powrotu (PiS-u – red.) – podsumował Mastalerek.

