Bosak: "W Warszawie już się to powoli zaczyna." Antyimigrancki marsz przeszedł ulicami...
GŁÓWNYWiadomościPolska

Bosak: „W Warszawie już się to powoli zaczyna.” Antyimigrancki marsz przeszedł ulicami stolicy [FOTO/VIDEO]

Autor: KM
Marsz antyimigrancki w Warszawie.
Marsz antyimigrancki w Warszawie. / Fot. FB/Ruch Narodowy
W Warszawie odbył się marsz antyimigracyjny pod hasłem „Polska dla Polaków. Polacy dla Polski”, podczas którego zebrali się zwolennicy zaostrzenia polityki migracyjnej. Na manifestacji pojawiło się wielu polityków prawicy, głównie z Ruchu Narodowego.

Organizowana przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Młodzież Wszechpolską manifestacja rozpoczęła przed budynkiem Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie, a swój finał miała przed pomnikiem Mikołaja Kopernika na Nowym Świecie. Marsz przebiegał spokojnie – na trasie sporadycznie pojawiali się prowokatorzy, którymi jednak nikt nie zaprzątał sobie głowy.

Podczas manifestacji przemawiał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. 

Potrzebujemy jak najwięcej oddolnych manifestacji pokazujących poparcie społeczeństwa dla dużo bardziej surowej polityki migracyjnej niż ta, którą prowadzi nasze państwo. Nie chcemy w Polsce masowej imigracji, bo nie chcemy przekształcenia Polski w specjalną strefę ekonomiczną, gdzie międzynarodowe koncerny przy pomocy, nie mającej nic wspólnego z naszym narodem, taniej siły roboczej będą produkować często nieopodatkowane w Polsce produkty, do których jeszcze polski budżet będzie dopłacał – tłumaczył Bosak.

Sporo miejsca poświęcił kwestii nielegalnej migracji tranzytowej. – Polska nie jest, nie może być i nie będzie korytarzem tranzytowym dla nielegalnej migracji. Od funkcjonariuszy Straży Granicznej już w zeszłym roku usłyszałem, że jesteśmy na dwóch szlakach nielegalnej migracji. Południowym i ze wschodu – informował uczestników marszu.

Bosak skrytykował działania rządu w kwestii migracji, twierdząc, że „polski rząd nie podejmuje wystarczających działań, żeby sobie z tym poradzić”. Polityk wskazał na potrzebę reform w służbach mundurowych i administracji.

Nasi rówieśnicy, którzy pracują w administracji, którzy pracują w służbach mundurowych nie mają właściwych rozkazów. Ludzie, którzy chcą działać skutecznie i zdecydowanie narażają się często na to, że w konsekwencji swojej aktywności będą musieli odejść ze służby – argumentował jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Grzmiał, że „nieprawidłowości na wielką skalę i zaniedbania ukrywane są latami”. – To się musi skończyć. Nie możemy pozwolić na sytuację, jaka ma miejsce w Europie Zachodniej, gdzie nikt już nie panuje nad sytuacją w ich własnych narodach – podkreślił.

Bosak ostrzegał przed przyjęciem „modelu zachodnioeuropejskiego”. – Ci, którzy są przedstawicielami społeczeństw i narodów, które zbudowały większość i dobrobyt Europy, muszą się ukrywać na zamkniętych osiedlach, w zamkniętych bramach, w zamkniętych apartamentowcach, muszą się chować w taksówkach albo limuzynach i nie mogą wyjść normalnie na ulicę – mówił polityk.

W Warszawie już się to powoli zaczyna. Media, także media sprzyjające drugiej stronie sporu ideologicznego, zaczynają o tym pisać – podkreślił. – Skoro tabu poprawności politycznej i propaganda sukcesu pęka, nikt już nie udaje, że jest super, że jest dobrze, że wszystko dobrze działa, żądamy konkretów, żądamy rezultatów, żądamy skrócenia procedur, uproszczenia prawa, zdecydowanych i surowych działań – wyliczał Bosak.

Polityk Konfederacji WiN pod koniec odniósł się także do małej grupki kontrmanifestantów. – Ci ludzie, którzy stoją tam po drugiej stronie, to ofiary ideologicznego prania mózgów. Ci ludzie nie mogą określać klimatu debaty ideowej i politycznej w państwie, które jest świadome swoich własnych interesów – stwierdził.

Potrzebujemy nowego ruchu egzekucyjnego. Egzekucji nie ludzi, tylko naszych interesów, żeby było jasne, gdyby ktoś chciał coś przekręcić i manipulować – zakończył Bosak.

