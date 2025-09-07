Bosak: „W Warszawie już się to powoli zaczyna.” Antyimigrancki marsz przeszedł ulicami stolicy [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

W Warszawie odbył się marsz antyimigracyjny pod hasłem „Polska dla Polaków. Polacy dla Polski”, podczas którego zebrali się zwolennicy zaostrzenia polityki migracyjnej. Na manifestacji pojawiło się wielu polityków prawicy, głównie z Ruchu Narodowego.

Organizowana przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Młodzież Wszechpolską manifestacja rozpoczęła przed budynkiem Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie, a swój finał miała przed pomnikiem Mikołaja Kopernika na Nowym Świecie. Marsz przebiegał spokojnie – na trasie sporadycznie pojawiali się prowokatorzy, którymi jednak nikt nie zaprzątał sobie głowy.

Podczas manifestacji przemawiał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Potrzebujemy jak najwięcej oddolnych manifestacji pokazujących poparcie społeczeństwa dla dużo bardziej surowej polityki migracyjnej niż ta, którą prowadzi nasze państwo. Nie chcemy w Polsce masowej imigracji, bo nie chcemy przekształcenia Polski w specjalną strefę ekonomiczną, gdzie międzynarodowe koncerny przy pomocy, nie mającej nic wspólnego z naszym narodem, taniej siły roboczej będą produkować często nieopodatkowane w Polsce produkty, do których jeszcze polski budżet będzie dopłacał – tłumaczył Bosak.

Sporo miejsca poświęcił kwestii nielegalnej migracji tranzytowej. – Polska nie jest, nie może być i nie będzie korytarzem tranzytowym dla nielegalnej migracji. Od funkcjonariuszy Straży Granicznej już w zeszłym roku usłyszałem, że jesteśmy na dwóch szlakach nielegalnej migracji. Południowym i ze wschodu – informował uczestników marszu.

Bosak skrytykował działania rządu w kwestii migracji, twierdząc, że „polski rząd nie podejmuje wystarczających działań, żeby sobie z tym poradzić”. Polityk wskazał na potrzebę reform w służbach mundurowych i administracji.

– Nasi rówieśnicy, którzy pracują w administracji, którzy pracują w służbach mundurowych nie mają właściwych rozkazów. Ludzie, którzy chcą działać skutecznie i zdecydowanie narażają się często na to, że w konsekwencji swojej aktywności będą musieli odejść ze służby – argumentował jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Grzmiał, że „nieprawidłowości na wielką skalę i zaniedbania ukrywane są latami”. – To się musi skończyć. Nie możemy pozwolić na sytuację, jaka ma miejsce w Europie Zachodniej, gdzie nikt już nie panuje nad sytuacją w ich własnych narodach – podkreślił.

Bosak ostrzegał przed przyjęciem „modelu zachodnioeuropejskiego”. – Ci, którzy są przedstawicielami społeczeństw i narodów, które zbudowały większość i dobrobyt Europy, muszą się ukrywać na zamkniętych osiedlach, w zamkniętych bramach, w zamkniętych apartamentowcach, muszą się chować w taksówkach albo limuzynach i nie mogą wyjść normalnie na ulicę – mówił polityk.

– W Warszawie już się to powoli zaczyna. Media, także media sprzyjające drugiej stronie sporu ideologicznego, zaczynają o tym pisać – podkreślił. – Skoro tabu poprawności politycznej i propaganda sukcesu pęka, nikt już nie udaje, że jest super, że jest dobrze, że wszystko dobrze działa, żądamy konkretów, żądamy rezultatów, żądamy skrócenia procedur, uproszczenia prawa, zdecydowanych i surowych działań – wyliczał Bosak.

Polityk Konfederacji WiN pod koniec odniósł się także do małej grupki kontrmanifestantów. – Ci ludzie, którzy stoją tam po drugiej stronie, to ofiary ideologicznego prania mózgów. Ci ludzie nie mogą określać klimatu debaty ideowej i politycznej w państwie, które jest świadome swoich własnych interesów – stwierdził.

– Potrzebujemy nowego ruchu egzekucyjnego. Egzekucji nie ludzi, tylko naszych interesów, żeby było jasne, gdyby ktoś chciał coś przekręcić i manipulować – zakończył Bosak.