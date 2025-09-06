WIDEO
Korona Brauna języczkiem u wagi. Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych

Autor: KM
Grzegorz Braun i Roman Fritz.
Grzegorz Braun i Roman Fritz. / Fot. PAP
Remis pomiędzy PiS-em a KO, obie Konfederacje oraz Lewica w Sejmie – to najważniejsze wnioski z najnowszego sondażu Opinia24.

Ośrodek Opinia24 opublikował wynik najnowszego sondażu poparcia partii politycznych, który został przeprowadzony w dniach 1-3 września 2025 roku.

Z badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość wraz z przystawkami oraz Koalicja Obywatelska wraz z przystawkami cieszą się takim samym poparciem – po 30,8 proc. wśród osób zdecydowanych. Partii Kaczyńskiego wynik spadł o 0,4 pp. w stosunku do ostatniego sondażu, a partii Tuska o tyle samo wzrósł.

Tak jak w ostatnich miesiącach, tak i teraz podium uzupełnia Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 16,1 proc. wśród zdecydowanych. To wzrost o 0,8 pp.

W Sejmie znalazłaby się także Konfederacja Korony Polskiej. Na partię Grzegorza Brauna głos chce oddać 7,2 proc. ankietowanych, czyli o 0,7 pp. więcej niż przed miesiącem. 5-procentowy próg przekracza także Lewica – 6 proc. (spadek o 0,4 pp.).

Dalsze miejsca zajmują Razem (4,2 proc, minus 0,2 pp.), Polska 2050 (3,1 proc., minus 0,6 pp.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,6 proc., plus 0,1 pp.).

Sondaż przeprowadzono na próbie 1003 respondentów metodami CATI i CAWI.

