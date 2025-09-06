Korona Brauna języczkiem u wagi. Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych

- Reklama -

Remis pomiędzy PiS-em a KO, obie Konfederacje oraz Lewica w Sejmie – to najważniejsze wnioski z najnowszego sondażu Opinia24.

Ośrodek Opinia24 opublikował wynik najnowszego sondażu poparcia partii politycznych, który został przeprowadzony w dniach 1-3 września 2025 roku.

Z badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość wraz z przystawkami oraz Koalicja Obywatelska wraz z przystawkami cieszą się takim samym poparciem – po 30,8 proc. wśród osób zdecydowanych. Partii Kaczyńskiego wynik spadł o 0,4 pp. w stosunku do ostatniego sondażu, a partii Tuska o tyle samo wzrósł.

Tak jak w ostatnich miesiącach, tak i teraz podium uzupełnia Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 16,1 proc. wśród zdecydowanych. To wzrost o 0,8 pp.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

W Sejmie znalazłaby się także Konfederacja Korony Polskiej. Na partię Grzegorza Brauna głos chce oddać 7,2 proc. ankietowanych, czyli o 0,7 pp. więcej niż przed miesiącem. 5-procentowy próg przekracza także Lewica – 6 proc. (spadek o 0,4 pp.).

Dalsze miejsca zajmują Razem (4,2 proc, minus 0,2 pp.), Polska 2050 (3,1 proc., minus 0,6 pp.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,6 proc., plus 0,1 pp.).

Konfom rośnie – w sumie 23,3. To chyba nowy rekord. https://t.co/E9HPClWeCj — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 5, 2025

Sondaż przeprowadzono na próbie 1003 respondentów metodami CATI i CAWI.