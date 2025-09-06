WIDEO
Komunizm odradza się wśród młodych. Niebezpieczna ideologia zatruwa umysły

Autor: KM
Komunizm. Czerwony sztandar z Marksem, Engelsem i Leninem. Obrazek ilustracyjny. Źródło: wikimedia
W Holandii zauważalny jest wzrost zainteresowania komunizmem i radykalnym socjalizmem wśród młodzieży – poinformował nadawca publiczny NOS, powołując się na badaczy i przedstawicieli organizacji młodzieżowych.

„Można jednoznacznie stwierdzić, że następuje wzrost” – ocenił politolog Merijn Oudenampsen z Uniwersytetu w Amsterdamie.

Według niego młodzi ludzie coraz częściej szukają radykalnych alternatyw wobec kapitalizmu, który „przynosi rosnące nierówności i koncentrację władzy w rękach miliarderów i koncernów technologicznych”. Zjawisko to wpisuje się w szerszą polaryzację – choć większa część młodzieży w ostatnich wyborach głosowała na ugrupowania skrajnie prawicowe, część wybiera także bardziej radykalną lewicę.

Na wzrost nastrojów komunistycznych wskazują m.in. organizacje Młodzież Socjalistyczna (ROOD) i Komunistyczna Młodzież Holenderska (CJB). ROOD podkreśla, że liczba członków w ostatnim roku podwoiła się do ponad 600, a w demonstracjach bierze udział kilka tysięcy osób. CJB z kolei informuje o rekordowej frekwencji na obozach letnich i zakładaniu nowych oddziałów regionalnych.

Eksperci zauważają także popularność „komunistycznych memów” w mediach społecznościowych oraz wzrost liczby publikacji poświęconych tej tematyce. „Młodzi ludzie czują znacznie mniejsze obciążenie historyczne. Dla nich symbole takie jak sierp i młot oznaczają przede wszystkim radykalne poglądy polityczne” – powiedział NOS emerytowany profesor historii Rosji André Gerrits z Uniwersytetu w Lejdzie.

Źródło:PAP
