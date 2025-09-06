„Będziesz wsiał Biedroń, ty k… jeb…!” Kazik Staszewski nie gryzł się w język. Krótka piosenka o Robercie Biedroniu [VIDEO]

- Reklama -

Degenerat, który swego czasu pobił własną matkę, a obecnie żyje na nasz koszt i podróżuje jako eroposeł Lewicy, Robert Biedroń, niedawno znów dał o sobie znać, drwiąc z hołdu jaki amerykańscy lotnicy oddali tragicznie zmarłemu polskiemu pilotowi majorowi Maciejowi „SLABowi” Krakowianowi. Legenda polskiego rocka, Kazik Staszewski, nie odpuścił temu euro-pajacowi.

Wprawdzie Robert Biedroń przeprosił, ale zwalił winę za wpis na swojego asystenta. Jednak większość internautów nie dała wiary Biedroniowi.

Przypomnijmy: Biedroń zamieścił na portalu X zdjęcie prezydentów Trumpa i Nawrockiego oglądających przelot amerykańskich myśliwców w formacji oznaczającej upamiętnienie pilota, który odszedł, w tym wypadku chodziło oczywiście o majora Krakowiana, który zginął tragicznie przed Air Show w Radomiu.

Biedroń podpisał zdjęcie: „Szon patrol” na posterunku… – co jednoznacznie sugerowało, że prezydenci to niby ten patrol, a więc piloci lecący nad głowami prezydentów to „szony” (skrót od 'k**wiszony’), a może nawet gorzej i chodziło mu o majora Krakowiana… Tego nie wiemy, ale nie zmienia to faktu, że było to skandaliczną obrazą dla prezydentów, pilotów i tragiczne zmarłego SLABa.

Europoseł Robert Biedroń chyba naprawdę chce się przekonać, że JE Karol Nawrocki nie jest jego mamą i potrafi się odwinąć. pic.twitter.com/3mQhgIwRDO — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) September 3, 2025

Do sprawy wrócił rockman Kazik Staszewski, który w krótkiej piosence opisał Roberta Biedronia i to, co o nim myśli.

„Po niezwykłym akcie ohydy, obrzydzenia i szamba muszę przypomnieć jednak taką starą piosenkę, jednego, ongiś popularnego, piosenkarza” – powiedział słowem wstępu Staszewski i zaśpiewał taką oto krótką piosenkę:

Będziesz wisiał Biedroń, ty kurwo jebana

za to, że naszych pilotów obrażasz

Będziesz wisiał Biedroń, za to co zrobiłeś,

że naszego majora obraziłeś

Całkiem skoczna piosenka, aż chce się ruszyć nóżką.