Norwegia bezlitosna dla Macrona. Bolesna porażka Francji

Norwegia wybrała brytyjskie fregaty typu 26 zamiast oferty Francuskiej Grupy Marynarki Wojennej. To kolejny cios dla grupy Naval Group, która utraciła wcześniej kontrakty na dwanaście okrętów podwodnych w Kanadzie.

„Norwegia zakupi brytyjskie fregaty dla naszej obrony” – powiedział premier kraju Jonas Gahr Støre na konferencji prasowej w Oslo, precyzując, że oznacza to „strategiczne partnerstwo” zawarte ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii.

Ten kontrakt szacowany jest na ponad 100 miliardów koron (około 8,5 miliarda euro) i obejmie pięć do sześciu okrętów. W szranki o kontrakt stanęli nie tylko Francuzi, ale także stocznie z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Jednak to Naval Grup odczuwa porażę bardzo boleśnie.

Finałowy wybór Norwegów padł na fregaty typu 26 z brytyjskiej BAE Systems oraz na francuskie fregaty FDI proponowane przez Naval Group. W tej dogrywce ogłoszono brytyjskie zwycięstwo, chociaż w ostatnich miesiącach Emmanuel Macron odwiedzał Oslo, by wesprzeć swojego producenta. Podobnie jednak uczynił i brytyjski premier Keir Starmer.

Według Jonasa Gahra Støre zdecydowały osiągi, ale też siła partnerstwa i trwająca od lat, ścisła współpraca między norweską a brytyjską marynarką wojenną. Te elementy przekonały Oslo do wyboru modelu brytyjskiego.

Norwegia to państwo członkowskie NATO i morski sąsiad Rosji. Oslo chce szybko wzmocnić swoje siły morskie. Fregaty typu 26, identyczne z okrętami służącymi w Royal Navy, są wyspecjalizowane do zwalczania okrętów podwodnych. Zostaną dostarczone Norwegii w 2030 roku.