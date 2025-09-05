Kiedy gotówka jest najbardziej potrzebna? Polacy nie mają wątpliwości

- Reklama -

Gotówka coraz częściej jest postrzegana przez Polaków jako niezawodny środek płatniczy w sytuacjach kryzysowych – informuje piątkowy „Puls Biznesu”.

Jak czytamy w dzienniku, wartość gotówki znajdującej się w obrocie sięgnęła na koniec sierpnia 443 mld zł i od początku roku wzrosła o 7,4 proc. „Narodowy Bank Polski (NBP) szacuje, że wartość obrotu pieniędzmi w postaci fizycznej w całym 2025 r. będzie o ok. 10 proc. większa niż w poprzednim” – poinformowano.

Na wzrost popularności banknotów w ostatnich latach wpłynęła mniemana pandemia i wojna w Ukrainie. „Banki centralne niektórych krajów wydały nawet rekomendacje dotyczące utrzymywania gotówki w gospodarstwach domowych – część wyraźnie określiła niezbędne kwoty” – wskazano.

Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, powiedział gazecie, że „w 2024 r. wartość pieniądza gotówkowego wzrosła o 9,5 proc. do 413 mld zł, a przez osiem miesięcy bieżącego roku wartość obiegu gotówkowego rosła nieprzerwanie, przekraczając 440 mld zł w sierpniu”. Dodał, że zdecydowaną większość tej kwoty stanowi gotówka zgromadzona przez gospodarstwa domowe w celach przezornościowych, a zaledwie 3 proc. znajduje się w kasach instytucji finansowych.

„PB” podał, że w obiegu znajduje się obecnie 3,3 mld banknotów – najwięcej o nominale 100 oraz 200 zł – po ok. 1 mld sztuk. Banknotów o nominale 500 zł w rękach klientów banków jest obecnie 95 mln.