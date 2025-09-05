WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaKiedy gotówka jest najbardziej potrzebna? Polacy nie mają wątpliwości
WiadomościPolska

Kiedy gotówka jest najbardziej potrzebna? Polacy nie mają wątpliwości

-

Autor: JA
Pieniądze. Złotówki.
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
- Reklama -

Gotówka coraz częściej jest postrzegana przez Polaków jako niezawodny środek płatniczy w sytuacjach kryzysowych – informuje piątkowy „Puls Biznesu”.

Jak czytamy w dzienniku, wartość gotówki znajdującej się w obrocie sięgnęła na koniec sierpnia 443 mld zł i od początku roku wzrosła o 7,4 proc. „Narodowy Bank Polski (NBP) szacuje, że wartość obrotu pieniędzmi w postaci fizycznej w całym 2025 r. będzie o ok. 10 proc. większa niż w poprzednim” – poinformowano.

Na wzrost popularności banknotów w ostatnich latach wpłynęła mniemana pandemia i wojna w Ukrainie. „Banki centralne niektórych krajów wydały nawet rekomendacje dotyczące utrzymywania gotówki w gospodarstwach domowych – część wyraźnie określiła niezbędne kwoty” – wskazano.

Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, powiedział gazecie, że „w 2024 r. wartość pieniądza gotówkowego wzrosła o 9,5 proc. do 413 mld zł, a przez osiem miesięcy bieżącego roku wartość obiegu gotówkowego rosła nieprzerwanie, przekraczając 440 mld zł w sierpniu”. Dodał, że zdecydowaną większość tej kwoty stanowi gotówka zgromadzona przez gospodarstwa domowe w celach przezornościowych, a zaledwie 3 proc. znajduje się w kasach instytucji finansowych.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

„PB” podał, że w obiegu znajduje się obecnie 3,3 mld banknotów – najwięcej o nominale 100 oraz 200 zł – po ok. 1 mld sztuk. Banknotów o nominale 500 zł w rękach klientów banków jest obecnie 95 mln.

Poprzedni artykuł
Agenci piłkarscy groźnymi kryminalistami? Szwedzka policja prześwietli całą branżę
Następny artykuł
Chiny będą mogły atakować terytorium USA [VIDEO]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU