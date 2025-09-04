Sagrado Familia zniszczona przez eko-terrorystów. W ruch poszła farba [VIDEO]

- Reklama -

Zieloni fanatycy zaatakowali słynny hiszpański kościół Sagrada Familia w Barcelonie. Obrzucili fasadę bazyliki farbą, twierdząc, że to protest przeciw wpieraniu przez rząd hodowców zwierząt, ponieważ hodowla ma przyczyniać się do zmian klimatycznych i pośrednio odpowiadać także za falę ostatnich pożarów.

Akcją pochwalili się jeszcze w mediach społecznościowych. Wandale zostali jednak zatrzymani. Do tej profanacji doszło jeszcze 31 sierpnia. Akcję przeprowadziła grupa eko-terrorystów z klimatystycznej organizacji „Futuro Vegetal”.

Bazylikę Sagrada Familia, zaprojektowaną przez Antoniego Gaudiego pomazali farbą w białym, czarnym i czerwonym kolorze. Swoją akcją pochwali się wpisem: „Działamy! Rzucamy barwiony proszek na fasadę Sagrada Familia, żeby zaprotestować przeciwko uwikłaniu władz w pożary, które dewastują Półwysep Iberyjski tego lata”.

„Futuro Vegetal” to organizacja klimatystyczna, promująca walkę z hodowlą zwierząt i konsumpcją mięsa. Twierdzą, że „około 70 procent pożarów lasów wywołana jest przez działanie związane z hodowlą bydła”.

Dlatego nie podobają się im dotacje dla hodowców i obiecana pomoc dla tych, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku ostatnich pożarów. Sprawców zatrzymano zanim zdążyli zniszczyć mocniej świątynię, która w całym tym sporze akurat nic nie zawiniła…