Koszmar w Lizbonie. Wypadek słynnej kolejki. Mnóstwo ofiar śmiertelnych [FOTO/VIDEO]

W Lizbonie doszło do tragicznego wypadku legendarnej kolejki linowo-terenowej Elevador da Glória. Zginęło co najmniej 15 osób.

Do dramatycznego wypadku doszło w środę, 3 września około godziny 18:00 czasu lokalnego na lizbońskiej starówce. Wagon słynnej kolejki Gloria, linii kursującej pomiędzy dzielnicą Bairro Alto a Placem Restauradores, z nieznanych przyczyn wykoleił się i z ogromną siłą uderzył w pobliski budynek.

Policja przekazała, że brak jest przesłanek, na podstawie których można byłoby podejrzewać, że wypadek był rezultatem przestępstwa. Wstępne doniesienia portugalskich mediów sugerują, że mogło dojść do poluzowania się jednej z lin kolejki, co spowodowało utratę kontroli nad pojazdem. Służby nie wykluczają jednak ani awarii technicznej, ani błędu ludzkiego.

Acidente do Elevador da Glória. Mais uma consequência de retirar trabalhadores com conhecimento neste tipo de equipamentos e substituir por PALOPs e favelados sem o mínimo de noção do que andam a fazer. pic.twitter.com/IqqGVKxXkv — Н͎у͎н͎о͎ ͎💀🏑 (@motosserra672) September 3, 2025

Z dotychczasowych komunikatów służb ratowniczych wynika, że w katastrofie zginęło co najmniej 15 osób, a 23 pasażerów zostało rannych.

Według lokalnych mediów dotychczas potwierdzono, że wśród zabitych i rannych są obywatele Portugalii i Niemiec. Konsul RP w Lizbonie Rafał Budyta przed północą przekazał, że jak dotąd nie otrzymał informacji od portugalskich służb czy wśród poszkodowanych są Polacy.

Elevador da Glória, potocznie kojarzony jako charakterystyczny żółty tramwaj, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Lizbony. Codziennie tysiące turystów oraz mieszkańców korzystało z usług tej zabytkowej kolejki, która stała się nieodłączną częścią krajobrazu portugalskiej stolicy.

Já ninguém se recorda do eléctrico que se despistou em 2018 na Rua de Buenos Aires na Lapa com características muito semelhantes ao trágico acidente de hoje do Elevador da Glória…https://t.co/T3ASXpAr6U pic.twitter.com/qBELUQUI9H — Rico Vagandas (@aioquepah) September 3, 2025