PRZEŁOMOWA DECYZJA. Floryda zniesie obowiązek wszystkich szczepień

Floryda jest pierwszym stanem USA, który zniesie obowiązek wszystkich szczepień, nawet dla dzieci chodzących do szkoły poinformował w środę dziennik „Washington Post”. Decyzję władz stanowych potępili natychmiast – co nie dziwi – lekarze i eksperci odpowiedzialni za zdrowie publiczne, czyli tzw. eksperci, świetnie znani i u nas z „doradzania” zawsze w interesie producentów szczepionek oraz brania za to konkretnych pieniędzy.

Obowiązek sczepień dla dzieci w wieku szkolnym istnieje we wszystkich stanach USA, choć ich zakres jest różny. Jak dotąd na Florydzie obowiązują szczepienia przeciw polio, żółtaczce typu B, odrze, śwince i ospie wietrznej.

Szef stanowych struktur służby zdrowia (surgeon general) Joseph A. Ladapo, już wcześniej krytykowany przez wiadome środowiska za stanowisko w sprawie szczepień i innych środków prewencyjnych dotyczących zdrowia publicznego, oznajmił w środę, że obowiązek szczepień jest przejawem „lekceważenia”, a zniesienie go jest „rzeczą słuszną”.

Decyzję Ladapo poparł gubernator Florydy Ron DeSantis, który obiecał, że część obowiązków związanych ze szczepieniami zniesie jego administracja, ale kilka pozostałych będzie musiał wycofać kongres stanowy.

„WP” zwraca uwagę, że Ladapo zasłynął między innymi z apelu o wycofanie z obrotu szczepionek mRNA na koronawirusa, ponieważ jest zwolennikiem teorii, że prowadzą one do „skażenia DNA pacjenta”.

W czerwcu minister zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr., który sam jest przeciwnikiem szczepień, zwolnił z pracy wszystkich 17 członków komitetu doradczego ds. szczepień działającego przy CDC i oznajmił, że powodem tej decyzji był fakt, iż zatwierdzali oni wszystkie szczepionki.