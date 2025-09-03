WIDEO
Europejska Unia Szachowa podjęła decyzję. Izrael nie będzie…

-

Autor: DC
Szachy
Szachy. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
Przewidziane na kwiecień mistrzostwa Europy w szachach miał organizować Izrael. Jednak ze względu na masowe zbrodnie popełniane przez ten kraj organizatorzy mistrzostw zmienili gospodarza, którym została Polska.

Decyzję ogłoszono 1 września. ME w szachach miały odbyć się w Izraelu.

Europejska Unia Szachowa zmieniła decyzję. Gospodarzem mistrzostw będzie europejskie państwo – Polska.

Zawody w szachach szybkich i błyskawicznych odbędą się na Arenie Katowice. Prezydent miasta Marcin Krupa jest bardzo zadowolony z tych wieści.

– Katowice były już gospodarzem wielu imprez szachowych, w tym Mistrzostw Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. Teraz przyznano nam organizację kolejnego dużego wydarzenia – Indywidualnych Mistrzostw Europy w Szachach 2026, co oznacza, że w kwietniu przyszłego roku nasze miasto ponownie zapisze ważny rozdział w historii królewskiej gry i stanie się prawdziwą szachową stolicą Europy. To ogromny powód do dumy – powiedział Krupa.

ME odbędą się w dniach 7-19 kwietnia przyszłego roku. Weźmie w nich udział ponad 500 zawodników z ponad 40 państw.

Łączna pula nagród wynosi 100 tys. euro i 23 miejsca premiowane awansem do rozgrywek Pucharu Świata FIDE.

Katowice organizowały już mistrzostwa szachowe. W katowickim Spodku zawody odbyły się w 2021 i 2022 roku.

Prezydent Europejskiej Unii Szachowej Zurab Azmaiparashvili powiedział, że organizacja zawodów w Katowicach zbiega się w czasie ze stuleciem istnienia Polskiego Związku Szachowego.

– Katowice stały się zaufanym i cenionym partnerem Europejskiej Unii Szachowej. Zaangażowanie miasta w dążenie do doskonałości oraz jego pasja w promowaniu szachów dają nam pełne przekonanie, że Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach 2026 będą historycznym sukcesem. Cieszymy się, że możemy zorganizować te mistrzostwa w Katowicach i w Polsce, podczas gdy Polski Związek Szachowy świętuje swoje 100-lecie – podkreślił Zurab Azmaiparashvili.

Powodem do zmiany decyzji o gospodarzu mistrzostw jest „wewnętrzna sytuacja” Izraela oraz „liczne kontrowersje”. Można założyć, że chodzi o ludobójstwo, którego Izrael intencjonalnie i systematycznie dokonuje na Palestyńczykach.

Źródło:interia.pl / nczas.info
