Donald Trump przywitał Prezydenta Polski w swoim stylu. „Fantastyczna robota”

- Reklama -

Prezydent RP Karol Nawrocki składa swoją pierwszą zagraniczną wizytę w USA. Jest to wizyta oficjalna. W Białym Domu rozpoczęło się spotkanie z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.

Zaczęło się od czerwonego dywanu i od hołdu dla tragicznie zmarłego pilota F16, którym był przelot amerykańskich myśliwców nad Białym Domem, a o intencji przelotu poinformował sam Donald Trump. Później nastąpiła ciepła wymiana zdań. Prezydent Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że udało mu się zostać prezydentem w dużej mierze dzięki wsparciu Polonii, a Donald Trump zauważył – „na mnie też zagłosowali”.

Nawrocki przypomniał, że „relacje z USA są dla Polaków bardzo ważne i są one oparte na wartościach demokratycznych” oraz przypomniał postacie Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, którzy są wspólnymi bohaterami Polski i USA.

Trump mówił o „fantastycznej robocie” polskiego prezydenta i dodał: „Polacy naprawdę bardzo pokochali swojego nowego prezydenta. Myślę, że pan prezydent cieszy się bardzo dużym szacunkiem, wykonuje fantastyczną pracę. Myślę, że to był bardzo zacięty wyścig po prezydenturę. Bardzo doceniam pana prezydenta i bardzo doceniam całą Polskę. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać”.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Donald Trump w swoim stylu mówił: „Poradził sobie, zwyciężył. Coraz lepiej go poznaję, wykonuje świetną robotę. Poparłem go i jestem dumny”. Nawrocki dziękował za zaproszenie i wskazał, że polsko-amerykańskie relacje są bardzo silne oraz oparte na wartościach.

Spotkanie z Trumpem to najważniejszy punkt wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie. W Gabinecie Owalnym prezydenci Polski i USA, już w części zamkniętej dla mediów, mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji na Ukrainie. Następnie zaplanowano rozmowy plenarne w formule śniadania roboczego.

Pierwsze wrażenia z tego spotkania wskazują, że – jak napisał JKM – zapewne „salon zaryczy”…

Rozumiem, że salon tutaj również zawyje, bo Amerykanie rozłożyli czerwony dywan dla przywódcy państwa? pic.twitter.com/Q0W4Zaq30R — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) September 3, 2025

Rozumiem, że salon tutaj również zawyje, bo Amerykanie rozłożyli czerwony dywan dla przywódcy państwa? pic.twitter.com/Q0W4Zaq30R — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) September 3, 2025