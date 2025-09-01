WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWIDEOSommer: A od nas pozew!

Sommer: A od nas pozew!

-

Autor: KM

Filmy bez cenzury!

Powiedz NIE cenzurze i dyktatowi wielkich, internetowych korporacji! Oglądaj nas bez cenzury na Rumble!

KLIKNIJ
- Reklama -

Poprzedni artykuł
Hołdys wychwala Wałęsę. Korwin-Mikke: Czyli Bolka, realizacja postulatów Solidarności zwiększyłaby socjalizm
Następny artykuł
Przedsiębiorcy zapłacą znacznie wyższy haracz. Powrót koszmaru Polskiego Ładu

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU