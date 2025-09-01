WIDEO
PiS ma ponad 35 proc. w TAJNYM badaniu. Jest jeden haczyk [SONDAŻ]

Autor: DC
Jarosław Kaczyński. PiS.
Jarosław Kaczyński. / foto: PAP
„Wewnętrzny sondaż Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że partia cieszy się 35-proc. poparciem” – twierdzi „Newsweek”. Czy to oznacza powrót jednopartyjnej władzy socjalistów?

„Newsweek” poinformował o danych z tajnego sondażu wewnętrznego, który zamówiło PiS. Według niego, partia Jarosława Kaczyńskiego ma mieć aż 35 proc. poparcia.

– To wynik bez niezdecydowanych – zaznaczyło anonimowe źródło cytowane przez „Newsweek”.

Redakcja przeanalizowała te wyniki pod kątem powrotu rządów jednopartyjnych, które pamiętamy aż za dobrze. Zdaniem „Newsweeka”, nie wystarczy to do samodzielnych rządów.

W sondażach publikowanych przez media PiS i KO co i raz się zamieniają w prowadzeniu, osiągając jednak przybliżone wyniki. Według pisowskiego źródła, „brakuje tylko trzech punktów procentowych”. Zapewnił też, że „wracamy”.

Kaczyński próbuje uniknąć sytuacji, w której będzie musiał wchodzić w koalicję z partiami deklarującymi się jako prawica. Marzy mu się ponowna monopartyjna, nieograniczona władza.

W ostatnim czasie ostro krytykował Sławomira Mentzena. Z kolei wcześniej wykluczył prawicowych liderów, czyli Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego z możliwości sojuszu.

Źródło:wp.pl / nczas.info
