Hymn Izraela wygwizdany, media grzmią. Izraelski koszykarz „strzela” do polskich kibiców [VIDEO]

Tak antyizraelskich nastrojów w Polsce nie było dawno. Kibice wyrazili swoje zdecydowane oburzenie wobec działań Izraela na Bliskim Wschodzie i wygwizdali hymn żydowski w katowickim Spodku. W Izraelu grzmią.

W Polsce odbywają się mistrzostwa Europy w Koszykówce, a w Katowicach biało-czerwoni podejmowali Izrael. Atmosfera była mocno napięta na długo przed rozpoczęciem spotkania. W obawie przed różnymi możliwymi scenariuszami, Izraelowi zapewniono specjalną ochronę, w którą zaangażowano polskie służby oraz Interpol.

Reprezentacja Izraela przybyła na halę przy asyście policyjnej eskorty, z motocyklistami na czele oraz około tuzinem furgonetek policji antyterrorystycznej. Uzbrojeni funkcjonariusze policji patrolowali teren Spodka.

Równie „gorąco” było podczas meczu. Podczas rozgrzewki z sektora prowadzącego meczowy doping słychać było okrzyki „mordercy, mordercy!”. Polscy kibice zgromadzeni w Spodku głośno wygwizdali i wybuczeli hymn państwowy Izraela. Przez cały mecz było słychać antyizraelskie przyśpiewki, a także przeraźliwe gwizdy, gdy piłka była w posiadaniu Izraela. Na trybunach pojawiła się też palestyńska flaga.

Zawodnicy z Izraela byli bardzo niepocieszeni po spotkaniu, które po zaciętym boju przegrali z Polską 64:66. Narzekali na nieprzychylną atmosferę na trybunach, a także na sędziów. Ich zdaniem rozjemcy większość kontrowersyjnych sytuacji gwizdali na korzyść Polski, czym rzekomo wypaczyli wynik spotkania.

Jednemu z zawodników Izraela ewidentnie puściły nerwy i po udanej akcji wykonał gest „strzelania” w stronę polskich kibiców.

Skandal! Zawodnik Izraela – Yam Madar „strzela” do polskich kibiców.

Fakt wygwizdania izraelskiego hymnu jest szeroko komentowany w tamtejszych mediach. „Niegodziwa pogarda podczas gry izraelskiego hymnu. Zobacz brzydkie wydarzenie — polska publiczność przed meczem nie uszanowała hymnu” — czytamy na portalu Sport5.

„Wielki gniew izraelskiej drużyny narodowej na sędziowanie w meczu z Polską. Zespół uważał, że zbyt wiele decyzji było na korzyść Polaków, nawet w sprawach stykowych. Kolejną rzeczą, która wywołała gniew w drużynie, jest wstrząsająca pogarda podczas hymnu. Jest to bardzo nietypowa skala europejska, a związek rozważa formalną skargę, która może spowodować kary” — dodają.

Ynet pisze, że „polska publiczność była pogardliwa dla izraelskiego hymnu”, a ogólnie stworzono wrogą atmosferę. Medium to sugeruje, iż to kolejna odsłona „sporu” po dwumeczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa. Według nas to zbyt daleko idąca teza. Po prostu ludzie są oburzeni ludobójstwem dokonywanym przez Izrael, czego najwyraźniej w Izraelu zrozumieć nie potrafią.