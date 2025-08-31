WIDEO
Czarnek atakuje Mentzena i kłania się Kaczyńskiemu. „PiS walczy o bezwzględną większość”

-

Autor: DC
Przemysław Czarnek i Sławomir Mentzen
Przemysław Czarnek i Sławomir Mentzen. / Foto: PAP (kolaż)
Przemysław Czarnek zaatakował Sławomira Mentzena. W rozmowie z propisowkim portalem twierdził, że Mateusz Morawiecki „zdemaskował przekłamania” szefa NN i tym podobne hasła. Odniósł się też do lewackiej deklaracji, którą PiS nazwał „Deklaracją Polską” i komentował szanse na koalicję PiS z Konfederacją WiN.

W ramach „Piwa z Mentzenem” szef NN i jeden z liderów Konfederacji WiN Sławomir Mentzen dyskutował z byłym premierem z PiS Mateuszem Morawieckim. Na temat samej debaty więcej przeczytacie w artykule poniżej.

Morawiecki na „Piwie z Mentzenem”. Gorąca debata o budżecie i lockdownach. „Populizm i manipulacja” [VIDEO]

W pisowskich mediach debata przedstawiona jest rzecz jasna jako „zdemaskowanie przekłamań, którymi posługiwał się Mentzen”, a jego odpowiedź na wcześniejszą propozycję Jarosława Kaczyńskiego o lewackiej „Deklaracji Polskiej” uchodzi za „skandaliczną”. W tym kontekście „Piwo z Mentzenem” komentował Przemysław Czarnek, który w wielu środowiskach uchodzi nadal za konserwatystę, choć MEN pod jego rządami wyraźnie wspierało radykalnie lewicowe organizacje.

– Jeśli po kolejnych wyborach parlamentarnych będzie taka sytuacja, w której PiS nie będzie miał większości bezwzględnej, to będziemy szukać koalicjantów. Bez wątpienia jednym z potencjalnych koalicjantów jest Konfederacja. Jednym z najbliższych i możliwych, ale tylko jednym „z” potencjalnych koalicjantów – powiedział propisowskiemu portalowi wpolityce.pl Przemysław Czarnek.

Jak dodał, „PiS walczy o bezwzględną większość i samodzielne rządy”.

– Jest bardzo szeroką formacją polityczną, która sama w sobie jest koalicją rozmaitych poglądów. Od poglądów narodowych, po nieco liberalne i to jest wielka wartość PiS-u – przekonywał pisowski polityk.

Co dość zabawne, polityk PiS mówił, że nie należy patrzeć na dobro partii, tylko Polski.

– Jeśli będzie konieczność zawierania koalicji, to z całą pewnością Konfederacja będzie jednym z koalicjantów do dyskusji. Jeśli jednak koalicja musiałaby być szersza, to siłą rzeczy oprócz Konfederacji musiałby być w niej ktoś jeszcze, żeby pokonać Koalicję 13 grudnia i obalić rząd Tuska. Wszystko jest w grze. Powtórzę, PiS walczy o bezwzględną większość w następnych wyborach – twierdził Czarnek.

Ewentualną współpracę z Mentzenem ocenił jako „trudną” ze względu na – rzekomo – obraźliwe ataki na PiS.

– To, co robi Sławomir Mentzen, czyli obrażanie PiS, a to zresztą od dawna, w ostatnim czasie się szczególnie mocno, używając obraźliwych epitetów, np. pod adresem prezesa Jarosława Kaczyńskiego wskazuje na to, że sam Mentzen niespecjalnie chyba dopuszcza taką koalicję. Głośno mówi za to o koalicji z Platformą Obywatelską. Dlatego cieszymy się, że premier Mateusz Morawiecki na debacie ze Sławomirem Mentzenem, przy tak zwanym piwie, obnażył wiele kłamstw, które na nasz temat i na temat rządu Prawa i Sprawiedliwości pod wodzą Morawieckiego, powtarzał Mentzen. To są kroki w dobrym dla przyszłości Polski kierunku – przekonywał.

W rozmowie z propisowskim portalem przekonywał też, ze lewacki program nazwany „Deklaracją Polską” „nie zawierał żadnych kontrowersyjnych haseł”. O tej deklaracji więcej przeczytacie w artykule poniżej.

Korwin-Mikke odrzuca deklarację Kaczyńskiego. „Żywcem wzięty od skrajnych komunistów”

Źródło:wpolityce.pl / nczas.info
