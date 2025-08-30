Transporty z Ukrainy do Polski znów bez kontroli! Te towary zostaną wyłączone z systemu SENT

- Reklama -

Truskawki, maliny i większe transporty mąki zostaną wyłączone z systemu SENT, służącego do monitorowania przewozów towarów – wynika z opublikowanego w czwartek projektu rozporządzenia. Towary te zostały objęte SENT w odpowiedzi na ich zwiększony napływ z Ukrainy.

Nna stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Projekt, który ma wejść w życie w 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ma na celu likwidacje obowiązku zgłaszania niektórych produktów rolnych do systemu SENT, czyli elektronicznego systemu do monitorowania i rejestracji przewozu towarów wrażliwych.

„Na podstawie rekomendacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) proponuje się uchylić obowiązek zgłaszania do rejestru SENT wybranych produktów rolnych – towary wymienione w odpowiednich kodach CN, które zostały wskazane przez MRiRW. W ocenie MRiRW – względem przedmiotowych towarów ustała potrzeba monitorowania przewozu w systemie SENT. W związku z powyższym konieczna jest zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, nie będzie konieczności zgłaszania do systemu SENT transportów świeżych malin, truskawek, porzeczek czarnych, żurawiny, borówki amerykańskiej czy jagody czarnej, których waga przekracza 3 tony, a także innych owoców o wadze większej niż 0,5 tony. Zniknie też obowiązek zgłaszania w systemie transportów mąki pszennej czy z meslinu (mieszanki pszenicy i żyta) oraz z innych zbóż o wadze powyżej 100 kg. Zniknie też konieczność zgłaszania transportów ziaren słonecznika, jeśli ich waga przekracza 10 ton.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

„W ocenie MRiRW, cel wprowadzenia ww. grupy towarów do systemu SENT został osiągnięty. Ponadto, polscy producenci rolni pozytywnie przyjęli informację, że import i przepływ przez Polskę najbardziej wrażliwych produktów rolnych jest monitorowany, również w ramach systemu SENT. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku rolnym, MRiRW zaproponowało wyłączenie z obowiązku zgłoszenia do rejestru SENT przedmiotowych produktów rolnych” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Towary te zostały objęte systemem SENT w 2022 r. w odpowiedzi na ich zwiększony napływ z Ukrainy na polski rynek.