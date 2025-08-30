Transporty z Ukrainy do Polski znów bez kontroli! Te towary zostaną wyłączone z systemu SENT

Truskawki, maliny i większe transporty mąki zostaną wyłączone z systemu SENT, służącego do monitorowania przewozów towarów – wynika z opublikowanego w czwartek projektu rozporządzenia. Towary te zostały objęte SENT w odpowiedzi na ich zwiększony napływ z Ukrainy.
Nna stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Projekt, który ma wejść w życie w 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ma na celu likwidacje obowiązku zgłaszania niektórych produktów rolnych do systemu SENT, czyli elektronicznego systemu do monitorowania i rejestracji przewozu towarów wrażliwych.
„Na podstawie rekomendacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) proponuje się uchylić obowiązek zgłaszania do rejestru SENT wybranych produktów rolnych – towary wymienione w odpowiednich kodach CN, które zostały wskazane przez MRiRW. W ocenie MRiRW – względem przedmiotowych towarów ustała potrzeba monitorowania przewozu w systemie SENT. W związku z powyższym konieczna jest zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.
Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, nie będzie konieczności zgłaszania do systemu SENT transportów świeżych malin, truskawek, porzeczek czarnych, żurawiny, borówki amerykańskiej czy jagody czarnej, których waga przekracza 3 tony, a także innych owoców o wadze większej niż 0,5 tony. Zniknie też obowiązek zgłaszania w systemie transportów mąki pszennej czy z meslinu (mieszanki pszenicy i żyta) oraz z innych zbóż o wadze powyżej 100 kg. Zniknie też konieczność zgłaszania transportów ziaren słonecznika, jeśli ich waga przekracza 10 ton.
„W ocenie MRiRW, cel wprowadzenia ww. grupy towarów do systemu SENT został osiągnięty. Ponadto, polscy producenci rolni pozytywnie przyjęli informację, że import i przepływ przez Polskę najbardziej wrażliwych produktów rolnych jest monitorowany, również w ramach systemu SENT. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku rolnym, MRiRW zaproponowało wyłączenie z obowiązku zgłoszenia do rejestru SENT przedmiotowych produktów rolnych” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.
Towary te zostały objęte systemem SENT w 2022 r. w odpowiedzi na ich zwiększony napływ z Ukrainy na polski rynek.