WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaTransporty z Ukrainy do Polski znów bez kontroli! Te towary zostaną wyłączone...
WiadomościPolska

Transporty z Ukrainy do Polski znów bez kontroli! Te towary zostaną wyłączone z systemu SENT

-

Autor: KM
Odprawa pojazdów ciężarowych na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku.
Odprawa pojazdów ciężarowych na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku - zdj. ilustracyjne. / Fot. PAP
- Reklama -

Truskawki, maliny i większe transporty mąki zostaną wyłączone z systemu SENT, służącego do monitorowania przewozów towarów – wynika z opublikowanego w czwartek projektu rozporządzenia. Towary te zostały objęte SENT w odpowiedzi na ich zwiększony napływ z Ukrainy.

Nna stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Projekt, który ma wejść w życie w 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ma na celu likwidacje obowiązku zgłaszania niektórych produktów rolnych do systemu SENT, czyli elektronicznego systemu do monitorowania i rejestracji przewozu towarów wrażliwych.

„Na podstawie rekomendacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) proponuje się uchylić obowiązek zgłaszania do rejestru SENT wybranych produktów rolnych – towary wymienione w odpowiednich kodach CN, które zostały wskazane przez MRiRW. W ocenie MRiRW – względem przedmiotowych towarów ustała potrzeba monitorowania przewozu w systemie SENT. W związku z powyższym konieczna jest zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, nie będzie konieczności zgłaszania do systemu SENT transportów świeżych malin, truskawek, porzeczek czarnych, żurawiny, borówki amerykańskiej czy jagody czarnej, których waga przekracza 3 tony, a także innych owoców o wadze większej niż 0,5 tony. Zniknie też obowiązek zgłaszania w systemie transportów mąki pszennej czy z meslinu (mieszanki pszenicy i żyta) oraz z innych zbóż o wadze powyżej 100 kg. Zniknie też konieczność zgłaszania transportów ziaren słonecznika, jeśli ich waga przekracza 10 ton.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

„W ocenie MRiRW, cel wprowadzenia ww. grupy towarów do systemu SENT został osiągnięty. Ponadto, polscy producenci rolni pozytywnie przyjęli informację, że import i przepływ przez Polskę najbardziej wrażliwych produktów rolnych jest monitorowany, również w ramach systemu SENT. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku rolnym, MRiRW zaproponowało wyłączenie z obowiązku zgłoszenia do rejestru SENT przedmiotowych produktów rolnych” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Towary te zostały objęte systemem SENT w 2022 r. w odpowiedzi na ich zwiększony napływ z Ukrainy na polski rynek.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Astana wybrała „Rosatom”
Następny artykuł
Ściągnęli „inżynierów”, teraz muszą ich utrzymywać, a pracować nie ma komu. Rekordowe bezrobocie w Niemczech

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU