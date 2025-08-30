Ostatnie Pokolenie znowu chuligani. Użyli gaśnicy w Gdańsku i zapowiadają okupację Sejmu. „Musimy im zabrać władzę” [FOTO+VIDEO]

- Reklama -

Policjanci zatrzymali pięć osób podejrzewanych o zanieczyszczenie fragmentu historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, pomarańczowym proszkiem z gaśnicy. Byli to najpewniej członkowie klimatystycznej organizacji Ostatnie Pokolenie, znanej utrudniania życia normalnym ludziom i braku szacunku do publicznego mienia. – Po analizie materiałów zatrzymani najprawdopodobniej usłyszą zarzuty – podała gdańska policja.

Oficer prasowy gdańskiej policji asp. sztab. Mariusz Chrzanowski poinformował, że w sobotę około godz. 9.30 przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej mundurowi zauważyli grupę pięciu osób, których zachowanie wzbudziło podejrzenia.

– Podczas legitymowania dwie z nich wyjęły z plecaka i torby gaśnice, z których następnie rozpyliły pomarańczowy proszek. W wyniku zdarzenia została m.in. zanieczyszczona elewacja budynku wpisanego do rejestru zabytków – relacjonował.

„Substancja została skierowana także w stronę funkcjonariuszy i radiowozów” – sprecyzowano z kolei w poście Pomorskiej Policji na Facebooku.

Z policyjnych materiałów opublikowanych na Facebooku wynika, że zanieczyszczony został także jakiś pojazd. Może było to nieoznakowane auto policji, a może przypadkiem zaparkowany samochód nieszczęśnika, który miał nieprzyjemność znaleźć się w pobliżu klimatystów.

Trzy kobiety w wieku 18, 23 i 24 lat oraz dwaj mężczyźni w wieku 23 i 64 lat zostali obezwładnieni i zatrzymani.

– Następnie przewieziono ich do komisariatu, gdzie policjanci wykonują z nimi dalsze czynności procesowe – dodał Chrzanowski.

Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Mundurowi sprawdzają również zapisy monitoringu, aby dokładnie ustalić przebieg zdarzenia.

– Po analizie materiałów jutro zatrzymani najprawdopodobniej usłyszą zarzuty – podkreślił oficer prasowy.

Za zniszczenie zabytku grozi do 8 lat, a za zniszczenie mienia 5 lat więzienia. Pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Klimatyści chcą „zabrać” władzę i szykują okupację

Sprawcy są najpewniej członkami albo są powiązani z klimatystyczną organizacją Ostatnie Pokolenie. Ta znana jest z utrudniania życia normalnym ludziom w imię swoich absurdalnych, szkodliwych i zideologizowanych postulatów oraz z braku szacunku do publicznego mienia. Na profilu organizacji na Facebooku pojawiło się nagranie z zajścia.

Załączono do niego opis wyraźnie sugerujący, że to ta organizacja odpowiada za incydent. PAP ani większe media nie wspomniały o udziale klimatystycznej organizacji w zdarzeniu.

Co ważne, Ostatnie Pokolenie sugeruje siłowe przejęcie władzy.

„Elity nie oddadzą nam władzy – musimy im ją zabrać! 26. września rozpoczniemy okupację Sejmu” – napisano w opisie filmu na Facebooku.

„Domagamy się wprowadzenia 'Lex Ostatnie Pokolenie’ – ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego. Ustawa odpowiada na problem rażącego wykluczenia komunikacyjnego polskiej wsi, ratuje miejsca pracy kolejarzy oraz przedstawia plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych. To początek systemowych, prospołecznych zmian. Nie oddamy przyszłości. Nie oddamy solidarności” – przekonują klimatyści.

Klimatyści uznani za zorganizowaną grupę przestępczą

Warto przypomnieć, że w Niemczech w listopadzie 2023 roku Sąd Krajowy w Monachium wydał prawomocne orzeczenie, że Ostatnie Pokolenie jest zorganizowaną grupą przestępczą. Warto dla bezpieczeństwa procesowego normalnych ludzi zaznaczyć, że póki co nie zostało ono jednak uznane za organizację terrorystyczną.

„Izba ds. bezpieczeństwa państwowego Sądu Krajowego w Monachium uznała, że działalność grupy Ostatnie Pokolenie jest nastawiona na popełnianie przestępstw. Sąd powołał się między innymi na przeprowadzane przez aktywistów klimatycznych blokady dróg i lotnisk” – informował wówczas portal dw.com.

Oceniono, że „do zaklasyfikowania Ostatniego Pokolenia jako grupy przestępczej nie jest wymagane, aby jej celem było głównie popełnianie przestępstw”.

„Wystarczy, że jest ono jednym z możliwych wielu celów grupy. W przypadku Ostatniego Pokolenia było to nękanie uczestników ruchu drogowego, w szczególności poprzez przyklejanie się i uszkadzanie mienia” – wyjaśniono.

