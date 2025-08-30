Amerykanie dają Ukrainie możliwości głębszych uderzeń w Rosję

- Reklama -

Zapewniamy Ukrainie możliwości „głębszych uderzeń” w Rosji, z których Kijów najprawdopodobniej skorzysta – powiedział w piątek ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker w wywiadzie dla telewizji Fox News.

Ambasador ocenił, że prezydent USA Donald Trump zapewnia Ukrainie możliwości dalszej obronny przed rosyjską agresją, m.in. przez sprzedaż broni, dzięki której wojska ukraińskie mogą prowadzić „głębsze uderzenia”.

– Zapewniamy pewne możliwości głębszych uderzeń, a Ukraińcy prawdopodobnie będą z nich korzystać – podkreślił Whitaker.

W czwartek agencja Pentagonu Defense Security Cooperation Agency (DSCA) zatwierdziła sprzedaż Ukrainie amunicji wykorzystywanej w atakach powietrznych i powiązanego z nią sprzętu za ok. 825 mln dolarów; Kijów może otrzymać 3350 pocisków powietrze-ziemia ERAM.

Według Whitakera, podejście Trumpa do wojny na Ukrainie jest odmienne od podejścia poprzedniej administracji amerykańskiej, kiedy prezydentem był Joe Biden. Do różnic zaliczył m.in. rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

– Prezydent Trump wie, że musi utrzymać Putina i (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego przy stole negocjacyjnym. Rozmowy nie zakończą się zapewne z dnia na dzień, ale ciągle trwają, obie strony wymieniają się więźniami, jest wiele dobrych wiadomości – ocenił ambasador.

Po spotkaniu Trumpa z Putinem na Alasce w połowie sierpnia, przywódca Rosji powiedział, że spotka się z Zełenskim, jednak dotychczas do rozmowy obu liderów nie doszło. Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił w piątek, że jeśli nie odbędzie się ona do poniedziałku, będzie to oznaczało, że Putin oszukał Trumpa.