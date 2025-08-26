Szef Związku Ukraińców w Polsce krytykuje Nawrockiego. Rzecznik prezydenta odpowiada. „Cóż za obłuda”

- Reklama -

Prezes Związku Ukraińców w Polsce atakuje Prezydenta RP Karola Nawrockiego po decyzji o zawetowaniu ustawy ws. pomocy Ukraińcom w naszym kraju.

– Dla mnie optymalnym rozwiązaniem jest podjęcie ogólnonarodowej debaty na temat modelu polskiego patriotyzmu. Modelem polskiego patriotyzmu nie może być wymachiwanie flagą, ewentualnie krzyżem, ale debata o tym, co jest, co służy Polsce w długiej perspektywie dzisiaj i na przyszłość – grzmiał w TVP Mirosław Skórka.

– Tym co służy Polsce w długiej perspektywie jest przede wszystkim partnerstwo z Ukrainą jako krajem walczącym po to, abyśmy się obronili przed Rosją. Jest współpraca i pielęgnowanie wartości humanistycznych, humanitarnych , wartości, którym poświęcony był Jan Paweł II. (…) Wartości, które myśmy pokazali w Polsce w 2022 roku przyjmując tę gigantyczną falę uchodźców, a w tej chwili się tego wstydzimy, w tej chwili od tego odchodzimy – twierdził.

W dalszej części ocenił, że aktualnie „od tego odchodzimy” i jest to – jego zdaniem – „porażka, katastrofa modelu naszego patriotyzmu”.

– Nie może być polskim patriotą człowiek, który realizuje rosyjskie cele w Polsce. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której w Ukrainie patrzy się na Polskę jako na kraj, który jest krajem wobec którego nie można mieć zaufania. Nie można ufać – utyskiwał.

– To jest bardzo zła perspektywa dla polskiego biznesu, który chce wchodzić w Ukrainę dla odbudowy. To jest zła perspektywa dla udziału Polski w systemie gwarantowania bezpieczeństwa w naszym regionie. To jest destrukcyjne działanie pana prezydenta i jego środowiska. To jest de facto realizacja polityki Kremla, a nie Polski. Mówię to z całą świadomością – dodał.

– Jeżeli będziemy realizować model państwa nacjonalistycznego, to jest to model, który bardzo mocno proponuje nam Moskwa i Kreml. Jeżeli się pod tym podpisujemy, to idziemy w tę stronę – stwierdził szef Związku Ukraińców w Polsce.

Po tych słowach głos zabrał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz.

„Od wczoraj pojawia się w mediach Prezes Związku Ukraińców w Polsce Pan Mirosław Skórka, bezczelnie manipulując i obrażając Prezydenta RP Karola Nawrockiego” – napisał na portalu X.

„Mówi o nacjonalistycznym nastawieniu Pana Prezydenta i wpisywaniu się swoimi decyzjami w politykę Kremla. Cóż za obłuda i najdelikatniej mówiąc brak wyczucia!” – dodał. Przypomniał, że Nawrocki, jeszcze jako szef IPN, został wpisany przez rosyjskie władze na listę ściganych przez Federację Rosyjską za usuwanie sowieckich obiektów propagandowych.

„Tendencje nacjonalistyczne od dawna są silne i coraz mocniejsze na Ukrainie, także wśród Ukraińców mieszkających w Polsce. To ukraiński nacjonalizm spod znaku zbrodniarza Stepana Bandery doprowadził do ludobójstwa, mordu dokonanego na ponad 100 tys. polskich kobiet, dzieci i starców” – wskazał Leśkiewicz.

„Dziś ci zbrodniarze są traktowani na Ukrainie jak bohaterowie, podczas gdy szczątki naszych pomordowanych Rodaków leżą w bezimiennych dołach śmierci. Władze Ukrainy nie pozwalają na systemowe rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych” – dodał.

„Po wypowiedziach Pana Skórki strzeliły korki od szampana na Kremlu. Słowa Prezesa Związku Ukraińców w Polsce wpisują się w narrację polityczną Kremla i nie sądzę, aby podzielali je Ukraińcy mieszkający w naszym kraju” – stwierdził.

„Te słowa to wyraz osobistych fobii i uprzedzeń, szkodzących relacjom polsko-ukraińskim. To także dowód na kompletny brak wdzięczności za udzieloną przez Polskę pomoc po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 r.” – skwitował rzecznik prezydenta.