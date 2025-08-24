Stop Inwazji Imigrantów w Warszawie. Spłonęła flaga ukraińskich nacjonalistów [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

W niedzielę w stolicy odbył się zorganizowany przez Koronę Konfederacji Polskiej Grzegorz Brauna marsz „Stop Inwazji Imigrantów”, który przeszedł z placu Trzech Krzyży pod Pałac Prezydencki. W tym samym czasie na Krakowskim Przedmieściu grupka skrajnych lewaków urządziła kontrmanifestację „Zgaś faszyzm w zarodku”. Przed rozpoczęciem marszu Marcin Rola spalił flagę ukraińskich szowinistów.

Marsz zorganizowany przez Koronę Konfederacji Polskiej rozpoczął się po godz. 17 pod pomnikiem Wincentego Witosa na placu Trzech Krzyży. Następnie przemaszerował Traktem Królewskim przed Pałac Prezydencki.

Jego uczestnicy skandowali hasła „Stop masowej imigracji”, czy „Polak w Polsce gospodarzem”. Mieli też ze sobą biało-czerwone flagi i antyimigranckie transparenty.

Przed rozpoczęciem marszu przemawiający na pl. Trzech Krzyży redaktor Marcin Rola z telewizji wRealu spalił flagę ukraińskich nacjonalistów, jako symbol morderców, którzy dokonali rzezi Polaków na Wołyniu i Galicji Wschodniej.

„To jest tak samo, jakbym teraz wyciągnął swastykę” – mówił Rola trzymając flagę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, której używali także mordercy z Ukraińskiej Powstańczej Armii. „Te młode gnojki pokazywały to, hajlowały z tym i cały czas to robią, ponieważ są wychowywani w nienawiści do Polski” – mówił Rola, po czym podpalił flagę UPA.

Z kolei o godz. 17.30 pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu rozpoczęła się kontrmanifestacja zorganizowana m.in. przez Związek Syndykalistów Polski i Pracowniczą Demokrację.

Jej uczestniczy trzymają banery z napisami „Nacjonalizm zabija”, czy „Solidarni z imigrantami” i skandują „Warszawa miastem antyfaszyzmu”. Marsz Korony przeszedł spokojnie dalej pod Pałac Prezydencki, nie zawracając sobie głowy lewackimi głupotami.