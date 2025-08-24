Czy francuskie Rafale pokonałyby amerykańskie F-35?

- Reklama -

Francuzi zachwalają swoje samoloty bojowe „Rafale”, „stworzone do walki”. Porównują ich możliwości z amerykańskimi F35, rosyjskimi SU-35 i chińskimi J10C i ich zdaniem „Rafale” wygrywają…

Produkty firmy Dassault są francuskim przebojem eksportowym przemysłu zbrojeniowego. Samolot ma być „kompletny, niezawodny, ma sprawdzony w boju system uzbrojenia i jest jednym z najlepszych na świecie” – twierdzi Yannick Piart, pilot Rafale w brytyjskich Królewskich Siłach Powietrznych i autor książki o swojej służbie w tej formacji.

Francuzi przypominają, że podczas manewrów NATO i symulacji walk powietrznych, Rafale praktycznie „zestrzelił” amerykański myśliwiec F-35 w bezpośredniej walce. Jak podaje dziennik „La Voix du Nord”, taka sytuacja miała miejsce podczas ćwiczeń Atlantic Trident 25, które odbyły się w czerwcu w Finlandii.

Podczas tych ćwiczeń Rafale stoczył walkę w zasięgu wzroku z F-35. Według zdjęć opublikowanych 20 sierpnia przez Francuskie Siły Powietrzne i Kosmiczne, Rafale uzyskał przewagę, a amerykański samolot w polu widzenia jego broni i w teorii „zestrzelony”.

Byłoby to spore osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że F-35 jest samolotem piątej generacji, a więc niezwykle nowoczesnym, podczas gdy Rafale należy dopiero do czwartej generacji samolotów bojowych. Jednak bezpośrednia konfrontacja między F-35 a Rafale byłaby mało prawdopodobna. F-35 został zaprojektowany tak, aby atakować wrogów jeszcze przed jego wykryciem, w ramach tzw. walki „poza zasięgiem wzroku” (BVR).

Rafale nie zbliżyłby się do F-35. Francuska maszyna ma tzw. „przekrój radarowy” (RCS), który mierzy widoczność samolotu od 0,05 do 0,1 m², podczas gdy F-35 zaledwie 0,005 m². Rafale jest około dziesięć razy łatwiejszy do wykrycia niż F-35, co oznacza, że ​​byłby widoczny dwa razy dalej na tym samym radarze.

Dałoby to pilotowi F-35 czas na odpalenie np. pocisków AIM-120 AMRAAM, czyli aktywnie kierowanych pocisków, które nigdy nie opuszczają celu i zniszczenie przeciwnika. Samolot Rafale został zaprojektowany do walki na krótkim dystansie (w zasięgu wzroku), co wyjaśnia, dlaczego w bliskiej konfrontacji poradziłby sobie lepiej niż F-35. Musiał by jednak na taką odległość się zbliżyć… Z samolotami z Rosji i Chin byłoby jednak łatwiej.

