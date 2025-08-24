Atak na rosyjską elektrownię atomową. Pożar i spadek mocy

- Reklama -

Ukraiński atak z użyciem drona spowodowała krótkotrwały pożar w Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji, uszkodził transformator pomocniczy i doprowadził do spadku mocy eksploatacyjnej jednego z bloków – poinformowało w niedzielę rano biuro prasowe elektrowni.

„Bojowy bezzałogowy statek powietrzny należący do Sił Zbrojnych Ukrainy został zestrzelony przez systemy obrony powietrznej w pobliżu Kurskiej Elektrowni Atomowej (…) W momencie uderzenia dron eksplodował, uszkadzając transformator pomocniczy” – poinformowało biuro prasowe w komunikacie za pośrednictwem komunikatora Telegram.

Biuro prasowe dodało, że nikt nie został ranny, ale w wyniku tego zdarzenia wydajność trzeciego bloku elektrowni spadła do 50 proc. Zniszczony dron wywołał również pożar, który został już ugaszony.

Poziom promieniowania na terenie elektrowni i w okolicy nie przekroczył norm – zapewniło biuro prasowe elektrowni.

Fire breaks out at Kursk nuclear power plant, no threat to people or facility, Russia’s REN TV reports pic.twitter.com/xGQeeNRByV — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 23, 2025

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Ukraina nie odniosła się do tych informacji.

Kijów podkreśla jednak, że ataki na terytorium Rosji są odpowiedzią na ciągłe ataki Rosji na Ukrainę i mają na celu zniszczenie infrastruktury uznanej za kluczową dla ogólnych działań militarnych Moskwy.

Agencja Reutera zauważa, że nie jest jasne, w której części elektrowni wybuchł pożar. Wcześniej rosyjska stacja REN TV poinformowała, powołując się na biuro prasowe elektrowni, że stacja transformatorowa znajduje się poza nuklearną częścią obiektu.

Jak poinformowała w niedzielę rano Państwowa Agencja Atomistyki, nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. „Obecnie na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska” – czytamy we wpisie opublikowanym na platformie X. Agencja dodała, że na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego.

Kurska Elektrownia Atomowa jest jedną z największych w Rosji. Znajduje się w liczącym około 40 tys. mieszkańców mieście Kurczatow w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji.(