Śmierć w parlamencie. Poseł opozycji popełnił samobójstwo

- Reklama -

W gmachu parlamentu Finlandii w Helsinkach zmarła we wtorek jedna osoba – poinformowała policja, nie podając szczegółów. Według mediów na terenie parlamentu jeden z deputowanych popełnił samobójstwo.

Policja przekazała w komunikacie, że bada przyczynę zgonu, ale na razie śledczy nie zakładają, że doszło do przestępstwa. Zapowiedziano, że na razie nie będzie udzielać dalszych informacji w tej sprawie.

„To szokujące informacje” – powiedział premier Petteri Orpo.

Sprawa jest tak poważna, że parlament nie będzie udzielał dalszych komentarzy mediom w tej sprawie, dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci – oświadczył marszałek Jussi Halla-aho.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Służby bezpieczeństwa parlamentu nie zaprzeczyły doniesieniom mediów o samobójstwie. Według gazety „Iltalehti” samobójstwo popełnił deputowany opozycyjnej partii SDP.

Flaga państwowa przed gmachem została opuszczona do połowy masztu. Obecnie w parlamencie trwa przerwa wakacyjna.