Śmierć w parlamencie. Poseł opozycji popełnił samobójstwo

W gmachu parlamentu Finlandii w Helsinkach zmarła we wtorek jedna osoba – poinformowała policja, nie podając szczegółów. Według mediów na terenie parlamentu jeden z deputowanych popełnił samobójstwo.
Policja przekazała w komunikacie, że bada przyczynę zgonu, ale na razie śledczy nie zakładają, że doszło do przestępstwa. Zapowiedziano, że na razie nie będzie udzielać dalszych informacji w tej sprawie.
„To szokujące informacje” – powiedział premier Petteri Orpo.
Sprawa jest tak poważna, że parlament nie będzie udzielał dalszych komentarzy mediom w tej sprawie, dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci – oświadczył marszałek Jussi Halla-aho.
Służby bezpieczeństwa parlamentu nie zaprzeczyły doniesieniom mediów o samobójstwie. Według gazety „Iltalehti” samobójstwo popełnił deputowany opozycyjnej partii SDP.
Flaga państwowa przed gmachem została opuszczona do połowy masztu. Obecnie w parlamencie trwa przerwa wakacyjna.