Jak zdyskontować pożary na rzecz ideologii klimatyzmu? Ruszyła lewicowa propaganda
TEMAT DNIA

Jak zdyskontować pożary na rzecz ideologii klimatyzmu? Ruszyła lewicowa propaganda

-

Autor: BD
Eksplozja.
gaszenie pożaru - zdj. ilustracyjne. / Fot. PxHere/domena publiczna
W Hiszpanii i Portugalii władze nie dają sobie rady z pożarami. Niektóre są jednak skutkami podpaleń. Socjalistyczny premier Hiszpanii Pedro Sanchez wpadł jednak na pomysł narzucenia w ten sposób ideologii klimatyzmu i „ucieczki do przodu” od rzeczywistego problemu, z którym władza się nie uporała i zdenerowała ludzi.

Premier zapowiedział „ponadpartyjny” sojusz na rzecz krajowego paktu w sprawie kryzysu klimatycznego, którego celem będzie „łagodzenie skutków zmian klimatycznych i przystosowanie się do nich”. Pedro Sanchez ogłosił swój plan w niedzielę podczas podróży do Galicji, regionu dotkniętego pożarami lasów.

Zapowiedział, że ignorując „partyjne spory i kwestie ideologiczne”, „skupi się na dowodach naukowych ”. „Pakt na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego ” będzie dotyczył „ łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji do nich”. Zapowiedział, że podstawy tego „paktu” będą gotowe już do września.

Problem w tym, że nawet gdyby Hiszpania osiągnęła „zerową emisyjność” już od jutra, to wpływ tego posunięcia na klimat byłby praktycznie żaden. Chodzi tu o wyłącznie ideologię i wykorzystanie fali upałów, które dokuczają ludziom, do przekonania ich do idei klimatyzmu. W dodatku państwo słabo zdaje egzamin z gaszenia pożarów i tego typu zapowiedź dobrze wpisuje się w polityczny marketing, jak zwykle niezbyt sprawnych w praktyce rządów socjalistów.

Premier dołożył do pożarów jeszcze powodzie w regionie Walencji pod koniec października 2024 r., z którymi rząd też sobie nie mógł poradzić i oświadczył, że „kryzys klimatyczny, który dotyka świat, przyspiesza i pogłębia się, szczególnie na Półwyspie Iberyjskim”.

Dzięki paktowi urzędnicy podobno będą działali podobno „skuteczniej”. Dodał, że od XIX wieku średnia temperatura Ziemi wzrosła o 1,1°C., a naukowcy z całą pewnością ustalili, że ten wzrost jest spowodowany działalnością człowieka, który zużywa paliwa kopalne (węgiel, ropę naftową i gaz). Dodał, że „istnieją jednak rozwiązania – energia odnawialna, umiar, ograniczenie spożycia mięsa”.

Źródło: France Info

