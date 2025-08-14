WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaKawle. Strażak ochotnik wciąż nieodnaleziony. "Trzymamy kciuki, by został odnaleziony żywy"
WiadomościPolska

Kawle. Strażak ochotnik wciąż nieodnaleziony. „Trzymamy kciuki, by został odnaleziony żywy”

-

Autor: DC
kawle pomorze pozar
Pożar hali w miejscowości Kawle na Pomorzu / fot. YT / TVS News
- Reklama -

W Kawlach na Kaszubach trwają poszukiwania strażaka ochotnika, który zaginął podczas akcji gaszenia pożaru zakładu przetwórstwa drobiu. Uszkodzona konstrukcja budynku utrudnia ratownikom działania. Do pracy włączono ciężki sprzęt.

Jak poinformował w czwartek PAP rzecznik działań w miejscu pożaru kpt. Mateusz Szmaglik, największą przeszkodą w akcji jest uszkodzona konstrukcja budynku, która uniemożliwia bezpieczne wejście ratowników do środka.

– Do działań został włączony ciężki sprzęt, który ma rozgarnąć utrudniającą dostęp konstrukcję hali – podkreślił.

Dodał, że poszukiwany strażak, który w pierwszej fazie działań próbował rozpoznać to zdarzenie i spadł do wnętrza hali, wciąż nie został odnaleziony.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

– Nasze działania skupiają się na poszukiwaniach. Ogromną trudność sprawia nam konstrukcja hali i możliwość wejścia strażaków do jej wnętrza – podkreślił kpt. Szmaglik.

Wyjaśnił, że pożar został zlokalizowany nad ranem. Obecnie w działania gaśnicze zaangażowanych jest 48 zastępów straży pożarnej. Na miejscu jest także grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza.

Z powodu pożaru nadal zamknięta jest droga wojewódzka nr 211 w Gowidlinie. Dla kierowców wyznaczono objazdy: z Gowidlina należy kierować się w stronę Sulęczyna, z Puzdrowa – w kierunku Kościerzyny. Policja apeluje o stosowanie się do poleceń służb biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Pożar w zakładzie przetwórstwa drobiu w Kawlach na Kaszubach wybuchł w środę po południu w akumulatorowni na poddaszu budynku. Wszyscy pracownicy obecni w zakładzie w momencie wybuchu ognia zostali ewakuowani.

Wicewojewoda pomorski Emil Rojek poinformował, że przyczyny pożaru ustali policja.

– Każdy z możliwych scenariuszy będzie analizowany – zaznaczył.

Dodał, że na miejscu pracuje pięciu psychologów udzielających wsparcia poszkodowanym i świadkom.

– Wszyscy trzymamy kciuki, by druh, który podczas tej niezwykle trudnej akcji ryzykował własnym zdrowiem, został odnaleziony żywy i mógł wrócić do służby – powiedział wicewojewoda.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Polska wywali 10 mln zł na promocję unijno-klimatycznego zamordyzmu. Warzecha: PiS wymyślił, KO wdraża
Następny artykuł
NASZ WYWIAD. Korwin-Mikke: Po czymś takim, w najspokojniejszym człowieku budzi się antysemita!

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU