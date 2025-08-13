WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaW trakcie bójki wyciągnęli noże. Dwaj bracia z Kolumbii aresztowani na Mazowszu
TEMAT DNIAWiadomościPolska

W trakcie bójki wyciągnęli noże. Dwaj bracia z Kolumbii aresztowani na Mazowszu

-

Autor: RP
Policja
Policja. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
- Reklama -

Dwaj bracia Kolumbijczycy zatrudnieni w Polsce przy pracy sezonowej w pow. lipskim zostali aresztowani w związku z udziałem w bójce. Zaatakowali swojego rodaka nożem. Ten ranny zgłosił się na policję – poinformowała we wtorek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipsku st. asp. Monika Karasińska.

Mężczyzna przyszedł w sobotę rano na komendę. 32-latek miał widoczne rany kłute powstałe od ataku nożem. – Na miejsce natychmiast wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który udzielił pokrzywdzonemu pomocy i przewiózł go do szpitala – powiedziała rzeczniczka.

Policjanci ustalili, że rany powstały w wyniku bójki pomiędzy obywatelami Kolumbii. Mężczyźni przejechali do w Polski w związku z pracą sezonową. Pracują w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego na terenie pow. lipskiego.

– Dwaj z nich – bracia w wieku 26 i 29 lat – zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia. W chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani i usłyszeli zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia – przekazała st. asp. Karasińska.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Policjantka dodała, że został zatrzymany jeszcze jeden mężczyzna, który także wkrótce ma usłyszeć zarzuty.

– Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia – powiedziała funkcjonariuszka.

Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Biały Dom wysyła Gwardię Narodową na ulicę. Trump zapowiada rozprawienie się z „karawanami młodych ludzi”
Następny artykuł
Wielki biznes wspiera ludobójstwo w Strefie Gazy. Globalne koncerny finansują nielegalne działania Izraela

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU