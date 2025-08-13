W trakcie bójki wyciągnęli noże. Dwaj bracia z Kolumbii aresztowani na Mazowszu

- Reklama -

Dwaj bracia Kolumbijczycy zatrudnieni w Polsce przy pracy sezonowej w pow. lipskim zostali aresztowani w związku z udziałem w bójce. Zaatakowali swojego rodaka nożem. Ten ranny zgłosił się na policję – poinformowała we wtorek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipsku st. asp. Monika Karasińska.

Mężczyzna przyszedł w sobotę rano na komendę. 32-latek miał widoczne rany kłute powstałe od ataku nożem. – Na miejsce natychmiast wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który udzielił pokrzywdzonemu pomocy i przewiózł go do szpitala – powiedziała rzeczniczka.

Policjanci ustalili, że rany powstały w wyniku bójki pomiędzy obywatelami Kolumbii. Mężczyźni przejechali do w Polski w związku z pracą sezonową. Pracują w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego na terenie pow. lipskiego.

– Dwaj z nich – bracia w wieku 26 i 29 lat – zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia. W chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani i usłyszeli zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia – przekazała st. asp. Karasińska.

Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Policjantka dodała, że został zatrzymany jeszcze jeden mężczyzna, który także wkrótce ma usłyszeć zarzuty.

– Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia – powiedziała funkcjonariuszka.

Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.