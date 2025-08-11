Horror w powietrzu. Pilot zemdlał podczas lotu

- Reklama -

Pilot samolotu lecącego w niedzielę z Barcelony do Porto zemdlał podczas lotu. Maszynę udało się bezpiecznie poprowadzić do lądowania drugiemu pilotowi.

Do niecodziennego zdarzenia, jak przekazała lizbońska telewizja SIC, doszło w kokpicie samolotu linii Ryanair.

Omdlenie prowadzącego maszynę, która bezpiecznie wylądowała w niedzielę rano na lotnisku im. Sa Carneiro w Porto, potwierdziły władze portugalskiego pogotowia ratunkowego (INEM).

Sprecyzowały, że na lotnisku w Porto udzielono pomocy medycznej pilotowi przez dwie ekipy ratunkowe. Odmówił on jednak, jak dodano, umieszczenia go w szpitalu.

INEM przekazał, że pomimo omdlenia pilota rejs z Barcelony do Porto zakończył się o spodziewanej porze.

Według ustaleń mediów pilota udało się ocucić jeszcze przed podejściem maszyny do lądowania.