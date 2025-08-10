Mentzen nie zostawił suchej nitki po aferze z KPO: Jak trzeba być naiwnym, żeby w to wierzyć

- Reklama -

„Jak trzeba być naiwnym, żeby wierzyć, że Unia da nam pieniądze na coś, co realnie będzie konkurowało z niemieckim przemysłem?” – zapytał w swoich mediach społecznościowych lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Polityk celnie przypomniał, dlaczego systemy dotacji są szkodliwe.

Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem w sieci wybuchła prawdziwa burza, po tym, jak na portalu dotyczącym KPO opublikowano informacje o tym, kto i na co otrzymał dofinansowanie. Okazało się, że dotacje trafiły m.in. do pizerii na rozszerzenie działalności o usługę solarium, do solarium na zakup nowoczesnych i mobilnych ekspresów kawowych, czy wreszcie do pierogarni na wprowadzenie nowego produktu i usługi.

Głos w sprawie zabrał sam premier Donald Tusk, który grzmiał, że „nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO”. Z kolei minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazała, że zawarto kilkaset tysięcy umów, a przy takiej liczbie mogą zdarzyć się „nietrafione umowy”.

Czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji podjęła z urzędu Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Do sprawy odniósł się w swoich mediach społecznościowych jeden z liderów Konfederacji. Mentzen na początek zapytał, czy „po to mieliśmy przyjmować ustawy sprzeczne z naszą konstytucją, po to mieliśmy pochylać głowę i padać na kolana przed Unią”, żeby pieniądze poszły na jachty i ekspresy do kawy.

„Żeby ułamek promila przedsiębiorców kupił sobie jachty? To jest chore. Wszyscy będziemy spłacać w podatkach kasę z KPO, żeby grupka firm rozszerzyła swoją działalność o solarium? O jacht z cateringiem? Żeby kupić oranżerię w kebabie? Kije do golfa?” – zapytał.

Mentzen podkreślił, że pieniądze z dotacji zawsze są marnowane. „Dlatego nie powinno być dotacji. Ludzie znacznie sensowniej wydają swoje pieniądze niż czyjeś. A już na pewno czyichś pieniędzy nie potrafią wydawać urzędnicy” – podkreślił polityk.

Poseł Konfederacji wskazał, że to nie jest przypadek. „Jak trzeba być naiwnym, żeby wierzyć, że Unia da nam pieniądze na coś, co realnie będzie konkurowało z niemieckim przemysłem? U nas mają być ekspresy do kawy, solaria i oranżerie. Duży biznes ma się rozwijać w Niemczech” – napisał.

„Jak też trzeba być naiwnym, żeby wierzyć, że urzędnicy będą potrafili wytypować do wsparcia naprawdę przełomowe projekty? Najlepsi specjaliści od VC sobie z tym średnio radzą, urzędnicy nie mają żadnych szans, po prostu się na inwestowaniu nie znają” – dodał.

Podsumowując swój wpis, Mentzen podkreślił, że należy zlikwidować dotacje i zamiast rozdawać cudze pieniądze, wystarczy ich po prostu nie zabierać. „Dlatego podatki powinny być niskie i proste. Bo rząd zawsze wydaje nasze pieniądze na głupoty!” – zaznaczył.