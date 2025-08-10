Barbarzyński atak Izraela w Strefie Gazy. Nie żyje „palestyński Pele”. UEFA milczy o sprawcach

- Reklama -

Słynny piłkarz Liverpoolu Mohamed Salah odniósł się do hołdu oddanemu przez UEFA Suleimanowi Al-Obeidowi, znanemu jako „palestyński Pele”, który stracił życie w Strefie Gazy. „Czy możecie nam powiedzieć, jak zginął, gdzie i dlaczego?” – napisał na platformie X.

Palestyński Związek Piłki Nożnej (PFA) poinformował, że 41-letni Al-Obeid zginął w środę w izraelskim ataku na ludność cywilną oczekującą na pomoc humanitarną na południu Strefy Gazy.

W krótkim wpisie na platformie X UEFA nazwała byłego gracza reprezentacji „talentem, który dał nadzieję niezliczonym dzieciom, nawet w najciemniejszych czasach”.

Salah na to odpowiedział: „Czy możecie nam powiedzieć, jak zginął, gdzie i dlaczego?” – napisał 33-letni egipski piłkarz, który wcześniej apelował o umożliwienie dostarczania pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

PFA poinformował, że w trwającym już blisko dwa lata konflikcie zginęło 325 zawodników, trenerów, sędziów i działaczy palestyńskiej społeczności piłkarskiej.