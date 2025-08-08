Tusk kłamie o KPO? Sommer: To na potęgę psuje polski rynek [VIDEO]

- Reklama -

Premier Donald Tusk opublikował materiał, w którym próbuje chwalić się efektem odblokowania pieniędzy z KPO. Szybko wyszło na jaw, że opowiada bzdury, zaś pieniądze z KPO idą na takie bzdury, że ciężko było sobie to wyobrazić.

– Jesteśmy na budowie najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. Prawie 4 km. Wierci ten tunel gigantyczna maszyna – mówił Donald Tusk.

– Nazywają ją „Świętą Jadwigą”. Koszt tego przedsięwzięcia to jest prawie 2 mld zł. I to są środki z KPO. Te odblokowane środki europejskie – przekonywał Tusk.

– To jest jeden z 20 tuneli, które powstają właśnie w ramach tej inwestycji. Ona skróci np. podróż z Nowego Sącza do Krakowa z 2,5 godziny do 1 godziny – kontynuował.

– Pytaliście o konkrety. To jest właśnie ten konkret. Prawdziwa rewolucja, nasza kolej – podsumował premier Donald Tusk.

Tymczasem z komentarzy możemy się dowiedzieć, że to nie jest żaden „konkret KO”.

„W 2016 roku mój rząd podjął decyzję o realizacji tej inwestycji i przeznaczył na nią finansowanie. Jedyne, co potraficie, to chwalić się naszymi projektami, których akurat nie zniszczyliście” – skomentowała Beata Szydło.

„Tylko, że to projekt rządu PiSu, tak samo jak północna obwodnica Krakowa, którą też się chwaliliście” – zauważył inny internauta.

„Donald Tusk próbuje przypisać sobie zasługi za projekt, który ruszył na długo przed jego rządami. 'Podłęże–Piekiełko’ było planowane, projektowane i wdrażane od 2017 r., bez udziału środków z KPO. KPO dołączyło dopiero w 2023 r. Mówienie, że to efekt jego „mądrego odblokowania funduszy”, to po prostu manipulacja” – skomentował Arkadiusz Mularczyk.

Wcześniej Klaudia Domagała z Konfederacji wskazała, na co m.in. idą pieniądze z KPO. Zgadza się – na nic ambitnego.

„Fundusze z KPO rozwijają polską naukę! Dla przykładu Yaija Lin-Iwanejko dostał prawie PÓŁ MILIONA złotych z UE na rozwój KAWIARNI w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie” – napisała na X Klaudia Domagała.

Udostępniła ona zdjęcie tablicy z informacją potwierdzającą, że „inwestycja” finansowana jest z KPO. Ładnie nazwano to „Dywersyfikacja profilu działalności o usługi cateringu Cosmos Cafe dla Województwa Mazowieckiego Region 2”.

„Jaja Iwanejko dostała pół miliona na knajpę w Centrum Kopernika w Warszawie. Na to idą pieniądze z KPO. Zadowoleni?” – skwitował redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

Z kolei użytkownik X-a Ministerstwo Niedorozwoju i Technofobii wskazał inny absurd: KPO Garderoby.

„Ktoś chce za pieniądze z KPO zamówić do swojego apartamentu meble na wymiar XD Cel: 'Rozszerzenie zakresu oraz unowocześnienie świadczonych usług przez Apartament 39 w Lublinie’. Szukając na stronie bazakonkurencyjności po: frazie 'KPOD.01.03-IW.01-1654/24-00′ znajdziemy też prośby o finansowanie robót i materiałów budowlanych do tego apartamentu :D” – czytamy.

Sommer zauważył w tym kontekście, że KPO „na potęgę psuje polski rynek finansując podobne idiotyzmy”.

„Powstaje też pytanie dlaczego jeden przedsiębiorca dostaje akie pieniądze a inny nie? Gdzie elementarna sprawiedliwość?” – zapytał dr Tomasz Sommer. Jak zwykle pieniądze dostają ci, którzy mają je dostać…

