Tu rządzą narcos. Egzekucja prokuratora generalnego [VIDEO]

- Reklama -

Meksykański prokurator federalny został w poniedziałek zamordowany w mieście Reynosa przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie kwitnie przemyt ludzi i narkotyków – poinformował gubernator stanu Tamaulipas, Americo Villareal.

„Rząd Tamaulipas potępia tę zbrodnię na przedstawiciela Prokuratury Generalnej Meksyku” – napisał Villareal na platformie X.

Według lokalnych mediów prokurator Ernesto Vazquez Reyna został zabity, gdy jechał swym samochodem służbowym.

Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna with the Fiscalía in Reynosa was executed. Known as “El Padrino” (The Godfather) of politicians, said to have taken large bribes to let criminals walk free & had ties to major crude oil theft rings. I’m told his death was orders from very high up. pic.twitter.com/UCW9dymDyM

— Katarina Szulc (@KatarinaSzulc) August 5, 2025