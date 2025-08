Morawiecki przekazał smutną informację. „Twoje serce i Twoje dzieło wpisały się na zawsze w wieczność”

- Reklama -

Były premier Mateusz Morawiecki i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości przekazał w mediach społecznościowych smutną informację. Nie żyje jego matka Jadwiga Morawiecka.

„Dziś odeszła moja Mama” – napisał na portalu X Mateusz Morawiecki. Były premier zamieścił długi wpis, w którym wspomina swoją zmarłą matkę.

„Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre – zawdzięczam Mamie. Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To Jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć” – stwierdził polityk.

„To od Niej dostałem pierwszą książkę. Od Niej nauczyłem się, że Polska zaczyna się w sercach. Że codzienna praca dla innych ma sens. Że trzeba trzymać się prawdy – nawet jeśli jest trudna” – dodał.

Premier opisał swoją zmarłą matkę, jako osobę ciepłą i pogodną, która miała wiarę i mądrość. „Życie Mamy pełne było trudu i łez. I czymś niezwykłym było to, jak potrafiła doceniać każdy promyk nadziei, cieszyć się każdą chwilą, traktować miłość jak dar, jak tlen” – dodał.

„Kochała bezgraniczną miłością nie tylko najbliższą rodzinę, ale była wśród tych nielicznych, którzy potrafią kochać nawet swoich nieprzyjaciół” – podkreślił premier.

Wiceszef PiS wspomniał też, że Jadwiga Morawiecka „była cichą bohaterką walki o wolną Polskę” i „o lepszy świat”. napomknął też o jej przyjaźni z matką ks. Jerzego Popiełuszki, Marianną, oraz z Anną Walentynowicz.

„Mama była osobą skromną, ale o wielkim sercu. Nigdy nie pragnęła rozgłosu, a jej największą radością było dobro, którym emanowała wokół siebie. Kręgi tego dobra rozchodziły się po najgłębszych zakamarkach duszy. Niech tam pozostaną.

Dziękuję Ci, Mamo.

Za wszystko.

Twoje serce i Twoje dzieło wpisały się na zawsze w wieczność.

Zawsze będziesz z nami.

Bóg z Tobą” – zakończył Morawiecki.