Koszmarny wypadek w parku rozrywki. Słychać było paniczne krzyki [VIDEO]

Poważna awaria w parku rozrywki Green Mountain w Arabii Saudyjskiej. Ucierpiały co najmniej 23 osoby, które odbywały przejażdżkę na karuzeli wahadłowej.

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło przed kilkoma dniami w parku rozrywki Green Mountain w Taifie w Arabii Saudyjskiej. Podczas pracy karuzeli typu wahadło – znanej jako „360 stopni” doszło do awarii. Jej ramię nagle zatrzymało się w powietrzu, złamało na pół i z hukiem runęło na ziemię.

W sieci pojawiły się nagrania, ukazujące moment wypadku. Widać na nich, jak okrągła platforma z pasażerami z hukiem spada z kilku metrów. Słychać także przerażone głosy świadków zdarzenia.

Według saudyjskiego kanału telewizyjnego Al Arabiya, w wyniku zdarzenia ranne zostały co najmniej 23 osoby, w tym 4 ciężko. Pierwszej pomocy udzielono poszkodowanym na miejscu, a następnie przetransportowano ich do okolicznych szpitali.

Saudyjskie służby rozpoczęły dochodzenie techniczne. Park rozrywki zamknięto, zabezpieczono także nagrania z kamer monitoringu. Obsługa obiektu została przesłuchana w związku z wypadkiem. Ponadto sprawą zajęła się saudyjska instytucja, która nadzoruje funkcjonowanie obiektów rozrywkowych. Śledczy mają sprawdzić, czy karuzela miała aktualne przeglądy techniczne, a także czy nie doszło do zaniedbań ze strony operatora parku.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że przyczyną wypadku mogło być zużycie elementów konstrukcji lub też awaria jednego z kluczowych podzespołów nośnych.

