Straż Graniczna wpadła z kontrolą. 49 nielegalnych imigrantów

Funkcjonariusze Placówki SG w Częstochowie zakończyli kontrole legalności zatrudnienia na terenie województwa śląskiego.

W trzech podmiotach gospodarczych kontrolą objęto 49 cudzoziemców, pochodzących z Indonezji (30 osób), Uzbekistanu (14 osób), Turkmenistanu, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Jak się okazało wszyscy skontrolowani obcokrajowcy wykonywali pracę nielegalnie.

Cudzoziemcy pracowali nie posiadając zezwoleń na pracę lub bez zawartych umów o pracę, pracowali na warunkach innych, niż określone to było w wydanych im zezwoleniach, zdarzało się także, że nie posiadali dokumentów pobytowych. Teraz funkcjonariusze SG będą prowadzić dalsze czynności, w ramach wszczętych postępowań w sprawach o wykroczenia.

Czynności związane z kontrolą legalności zatrudnienia cudzoziemców prowadzone przez funkcjonariuszy SG często trwają kilka miesięcy. Obejmują przede wszystkim analizę akt pracowniczych, na podstawie których powstają protokoły kontroli opisujące stan faktyczny, a także współpracę z innymi instytucjami oraz organami. Dokonane ustalenia często prowadzą do dalszych czynności, w toku których mogą zostać wszczęte postępowania karne, dotyczące m.in. podejrzenia ułatwiania przekroczenia granicy i legalizacji pracy oraz pobytu cudzoziemcom na terytorium RP, a także postępowania administracyjne w celu wydania cudzoziemcom zobowiązania ich do powrotu do krajów pochodzenia. W wyniku ujawnienia nieprawidłowości, Straż Graniczna składa także do sądu wnioski o ukaranie nieuczciwych pracodawców.

Przypominamy, że 1 czerwca 2025 roku w Polsce weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców, które mają na celu usprawnienie procedur, zwiększenie kontroli legalności zatrudnienia i zaostrzenie sankcji za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Dodatkowo, wysokość kary jest obecnie proporcjonalna do liczby osób nielegalnie zatrudnionych. Na mocy nowych przepisów osoba odpowiedzialna za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi podlega karze grzywny od 3.000 zł do 50.000 zł. Cudzoziemiec poniesie karę za nielegalne wykonywanie pracy w kwocie nie niższej niż 1.000 zł. Nowe rozwiązanie ma zwiększyć dolegliwość kary dla podmiotów, które powierzają nielegalnie pracę wielu cudzoziemcom, w szczególności opierających swoją działalność gospodarczą na nielegalnej pracy cudzoziemców.