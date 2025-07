Presja ma sens! Rezygnują z finansowania Dni Szewczenkowskich. Wiadomość dla Związku Ukraińców w Polsce

- Reklama -

Burmistrz Kętrzyna potwierdził, że miasto nie będzie kolejny raz finansować ukraińskich „Dni Szewczenkowskich”. Protestowały przeciwko temu środowiska prawicowe. Komentarz w tej sprawie nagrała lokalna działaczka Konfederacji Wolność i Niepodległość Aneta Duda-Bejnarowicz, który poniżej prezentujemy w całości.

Jakiś czas temu nagrywałam materiał o obchodach Dni Szewczenkowskich w Kętrzynie i w Giżycku. Do dzisiaj, po publikacji tego materiału, nie zadziało się praktycznie nic. No może poza artykułem w lokalnej prasie, w kętrzyńskiej lokalnej prasie, gdzie treść tego artykułu można sprowadzić do słów: „Tak blisko kwatery Hitlera, drugi raz takie zło nie musi się zadziać”.

Zarzucano mi – był to artykuł oczerniający moją osobę, byłam tam cytowana – zarzucano mi nienawiść, nienawiść do ludzi innych narodowości. Chcę wam powiedzieć jedno: moje poczynania nie wywodzą się z uczucia nienawiści. One podstawę mają w innym, podstawowym uczuciu, a mianowicie w miłości – w miłości do Ojczyzny, do mojej Ojczyzny, do Polski. I w tym temacie jestem zupełnie bezkompromisowa. Nie pomaga jakiś tam artykuł, nie pomagają jakieś zastraszania, próby wbijania mi na konto negatywnych komentarzy. Nie robi to na mnie większego wrażenia.

Zdania swojego nie zmienię i wszędzie tam, gdzie będzie promowany antypolonizm, będę zabierać swój głos.

Ale co wydarzyło się dzisiaj? Dzisiaj w rozmowie z naszym wiceprezesem Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Ruchu Narodowego, z Kamilem Wysockim, nasz burmistrz Karol Lizurej powiedział, że miasto Kętrzyn jako takie nie będzie uczestniczyło w obchodach Dni Szewczenkowskich w żaden sposób. Od tej pory. Więc presja ma sens! Ja wam tylko powiem, że filmik na samym TikToku miał ponad 65 tysięcy wyświetleń, bardzo wiele komentarzy, bardzo wiele udostępnień. Materiał był pobierany zarówno z Facebooka, jak i z TikToka, cięty, był podawany dalej wielokrotnie, wywołał falę negatywnych komentarzy. I nie chodzi tutaj o jakąkolwiek działalność polityczną, ponieważ to, co spowodował ten filmik, to to, że nie tylko nasze środowisko, ale też środowisko szeroko pojętych patriotów lokalnych, poza podziałami politycznymi, po prostu nie zgadza się z tym. I mam nadzieję, że te środowiska również wypowiedzą się w tym temacie, ponieważ ja mam z nimi kontakt i wiem, że się nie zgadzają.

A dla Was, dla Związku Ukraińców w Polsce, który od niedawna obserwuje mój profil, chciałabym powiedzieć jedno: jeżeli przyjdzie Wam do głowy organizowanie Dni Szewczenkowskich, które są antypolskie, to tylko z tego powodu – właśnie z powodu antypolonizmu – będziemy je bojkotować. Szeroko rozumiany front prawicowy. Także: Szewczenko nie przejdzie. Będziemy mówić o historii taką, jaka ona jest. I możecie tak jak wtedy pod moim filmem komentować, reaktywizować, uprawiać jakąkolwiek mowę nienawiści, oczerniać mnie. Możecie to robić. I to, powtarzam, nie robi na mnie większego wrażenia. Nie ma mowy na antypolonizm i zawsze będę stała na tym stanowisku.

A dla Was, właśnie dla mniejszości ukraińskiej i ludzi o tym pochodzeniu, chciałabym powiedzieć jedno: jest w relacjach naszych polsko-ukraińskich taka postać, którą w sumie można by było dać na przykład. I zamiast obchodów Dni Poezji Szewczenkowskiej możemy na przykład cytować czy recytować wiersze Zygmunta Jana Rumla. Kim on był? Był pół Polakiem, pół Ukraińcem. Pięknie pisał o obydwu naszych narodach.

A jego wiersz „Dwie Matki” na koniec tego postu podam jako przykład. Zastanawiam się, dlaczego wy, Ukraińcy, nie chcecie się pogodzić z historią. Musimy mówić o niej taka, jaka ona była naprawdę. Dlaczego nie cytujecie Rumla? Może dlatego, żeby… za swoją poezję, za swoją działalność na rzecz zjednoczenia polsko-ukraińskiego, stał się ofiarą Zbrodni Wołyńskiej. Poczytajcie sobie, jak Ukraińcy rozprawili się z Rumlem. Może dlatego?

Zygmunt Jan Rumel – „Dwie Matki”

Dwie mi Matki-Ojczyzny hołubiły głowę –

Jedna grzebień bursztynu czesała we włos

Druga rafy porohów piorąc koralowe

Zawodziła na lirach dolę ślepą – los…

Jedna oczom tańczyła pasem złotolitym,

Czerep drugą obijał – pijany jak trzos –

Jedna boso garnęła smutek za błękitem –

Druga kurem jej piała buntowniczych kos

Dwie mnie Matki-Ojczyzny wyuczyły mowy –

W warkocz krwisty plecionej jagodami ros –

Bym się sercem przełamał bólem w dwie połowy –

By serce rozdwojone płakało jak głos…

(lipiec 1941)