Syjoniści STOP. Holandia uznała ministrów rządu Izraela za osoby niepożądane

Władze Holandii uznały izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira oraz ministra finansów Bezalela Smotricza za persona non grata, co oznacza zakaz wjazdu do kraju – poinformowała telewizja NOS, powołując się na list szefa holenderskiego MSZ Kaspara Veldkampa do parlamentu.

Premier Holandii Dick Schoof zapowiedział w poniedziałek nowe krajowe i unijne środki wobec rządu Izraela w związku z blokowaniem dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Izraelscy ministrowie Itamar Ben Gvir i Bezalel Smotricz zostali uznani za osoby niepożądane.

Jak poinformował dziennik „De Telegraaf”, holenderskie władze zdecydowały o wpisaniu obu polityków do systemu Schengen jako „niepożądanych cudzoziemców”, co oznacza zakaz wjazdu do krajów strefy. Jak uzasadnił szef MSZ Caspar Veldkamp, izraelscy ministrowie „wielokrotnie podżegali do przemocy wobec Palestyńczyków, wzywali do etnicznych czystek w Gazie i wspierają rozbudowę nielegalnych osiedli”. Izraelski ambasador został wezwany do MSZ w Hadze.

„Wojna w Gazie musi się skończyć. Izrael musi zrobić więcej, by umożliwić pomoc humanitarną. Jeśli nie spełni ustaleń z UE, zostaną podjęte środki” – napisał Veldkamp w oficjalnym komunikacie. Wezwał również Hamas do zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni, złożenia broni i uwolnienia wszystkich zakładników. „Hamas nie może mieć żadnej roli w przyszłości Gazy” – podkreślił.

Premier Schoof oświadczył, że jeśli we wtorek UE uzna, iż Izrael nie wypełnił zobowiązań ws. dopuszczenia pomocy, Holandia poprze zawieszenie izraelskiego udziału w unijnym programie badawczym Horizon. „Rozważamy też dalsze krajowe środki, aby zwiększyć presję. Mieszkańcy Gazy muszą mieć natychmiastowy, bezpieczny i swobodny dostęp do pomocy humanitarnej” – napisał premier na platformie X (dawniej Twitter). Inne środki przymusu to tymczasowe embargo na broń czy zakaz importu produktów z izraelskich osiedli na palestyńskich okupowanych terytoriach.

To pierwsze tak zdecydowane stanowisko Hagi. Według źródeł rządowych, uznanie Palestyny za państwo nie wchodzi na razie w grę: „Gdzie postawić granicę, jeśli decydujesz się na uznanie państwowości? To zbyt niejasne” – cytuje dziennik „AD” anonimowo jednego z uczestników narady rządu.

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu raporcie Narodowego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Zwalczania Terroryzmu (NCTV) Izrael po raz pierwszy został wymieniony jako jedno z państw zagrażających bezpieczeństwu narodowemu Holandii – obok m.in. Rosji, Iranu i Korei Północnej.