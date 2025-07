Dzieje się coś bardzo niedobrego, szczególnie z dziewczętami

- Reklama -

W ciągu pierwszych dwóch dekad XXI w. liczba nastolatków umieszczonych w szpitalach na terenie Hiszpanii z powodu depresji wzrosła o 1217 proc., oszacowali hiszpańscy psychiatrzy, alarmując o pogarszającym się stanie psychiki młodych mieszkańców tego kraju.

Autorzy studium opublikowanego w najnowszym wydaniu naukowego pisma „Journal of Affective Disorders” wskazali, że drastyczne zwiększenie się liczby hospitalizacji dotyczyło osób w wieku 11-18 lat, głównie dziewcząt.

Naukowcy z Międzynarodowego Uniwersytetu La Rioja (UNIR) przeanalizowali ponad 9800 przyjęć do szpitali z powodu objawów depresji u hiszpańskich nastolatków w okresie pomiędzy 2000 r. a 2021 r.

Odnotowali, że o ile w 2000 r. na oddziały psychiatryczne w hiszpańskich szpitalach trafiło zaledwie kilkuset nastolatków, to już w 2021 r. było ich tam blisko 1800. Wskazali, że najbardziej podatne na depresję były w analizowanym okresie dorastające dziewczęta. W gronie hospitalizowanych nastolatków ich odsetek wynosił 74,3 proc.

Badacze z La Rioja zauważyli, że w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku średni wiek przyjmowanych do szpitali nastolatków z powodu objawów depresji wynosił 16 lat, zaś średnia pobytu w placówce medycznej – 7 dni.

Koordynator badania Eduardo Gonzalez wskazał, że wraz z nastaniem pandemii koronawirusa w 2020 r. zaczęło nasilać się zjawisko przyjmowania do szpitali coraz młodszych dzieci z depresją. Zjawisko nasiliło się w 2021 r.

Według autorów studium pierwszy w XXI w. wyraźny wzrost liczby hospitalizowanych nastolatków nastąpił w 2011 r., co badacze wiążą z konsekwencjami kryzysu gospodarczego w Europie, który rozpoczął się w 2008 r.

„Może to być powiązane z pewnymi zjawiskami społecznymi i kulturowymi oddziałującymi na młodych, np. niepewnością co do ich osobistej, akademickiej czy społecznej przyszłości po kryzysie” – ocenili badacze, apelując o pilne działania władz Hiszpanii służące prewencji przed depresją, m.in. wsparcie szkół we wczesnym wykrywaniu zaburzeń psychologicznych uczniów.

Przestrzegli, że niebezpieczeństwo dla zdrowia psychicznego młodzieży niesie również „masowe i powszechne korzystanie z sieci społecznościowych”.

„Nieustanny wzrost przyjmowania młodych z depresją do szpitali dowodzi dziś istnienia problemu zdrowia psychicznego, który wymaga szybkiej reakcji” – podsumowali naukowcy z La Rioja.