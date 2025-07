„Wielokulturowość”, czyli ostra bójka w Brukseli

- Reklama -

W piątek krótko po godzinie 14:00 na Avenue Paul Dejaer w Saint-Gilles wybuchła gwałtowna bójka po próbie napadu na lokalny sklep.

Według świadków, trzech mężczyzn próbowało ukraść produkty, ale zostali zmuszeni do ucieczki przez właścicieli sklepów. Napastnicy wrócili jednak, już uzbrojeni w metalowe przedmioty i m.in. noże do tapet. Doszło do gwałtownego starcia.

Dwóch młodych właścicieli sklepu odniosło lekkie obrażenia. Jeden z napastników doznał z kolei poważnych urazów głowy. Interweniowali ratownicy z brukselskiej Straży Pożarnej. Potwierdzili, że przewieźli kilka osób do szpitali.

Już po bójce, na miejsce zdarzenia szybko przybyła duża liczba policjantów. W pobliżu skrzyżowania Barrière de Saint-Gilles utworzono strefę bezpieczeństwa. Rzecz jasna, media nie podają narodowości sprawców…

Violente rixe à Bruxelles après une tentative de vol https://t.co/OFuavZB08v — Le Soir (@lesoir) July 25, 2025

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Źródło: RTBF