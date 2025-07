Sommer: Decyzje w Polsce podejmują jakieś gremia, o których my nie wiemy [VIDEO]

- Reklama -

W środę przed Sejmem odbyła się zorganizowana przez środowisko Konfederacji Korony Polskiej Pikieta przeciwko oszczerstwom wobec Polski i Polaków. Głos zabrał m.in. redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

– Padły ostatnio oskarżenia z różnych gremiów o zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. Ja oczywiście uważam, że to przestępstwo kryminalne, jakiemu przypisano taki desygnat to jest oczywiście dziki skandal, niemniej jednak zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim, to też jest skandal – wskazał Sommer.

– Dowcip polega na tym, że od ponad 25 lat w Polsce mamy właściwie dziką orgię zaprzeczania zbrodniom nazistowskim, konkretnie zbrodni jedwabieńskiej – podkreślił.

Historyk przypomniał, że w tej „orgii” uczestniczą m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski, był premier Jerzy Buzek czy rabin Michael Schudrich. – Można powiedzieć, że mamy do czynienia z masowym zaprzeczaniem zbrodni nazistowskiej i co? – pytał retorycznie.

– Czy ktokolwiek z tych dygnitarzy kiedykolwiek trafił przed sąd? Nie trafił. Dlaczego? Dlatego że zaprzeczanie jedno jest dozwolone, a zaprzeczanie drugie jest zakazane. I teraz: kto podejmuje decyzję ws. zaprzeczania? Podejmują jakieś gremia, o których my nie wiemy i one pozwalają na to, że prezydenci Polski, premierzy, zaprzeczają zbrodni nazistowskiej i wtedy to jest dobre, a jak ktoś inny zaprzecza jakiejś innej zbrodni nazistowskiej – chociaż tego nie robi – to to jest złe – skwitował Sommer.