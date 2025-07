Sommer komentuje słowa Kaczyńskiego: „Prędzej pogodzi się z Tuskiem niż…”

- Reklama -

Jarosław Kaczyński potępił Grzegorza Brauna za słowa o komorach gazowych w Auschwitz. Zdaniem Tomasza Sommera, prezes Prawa i Sprawiedliwości „prędzej pogodzi się z Tuskiem niż odda władzę komuś na prawo od siebie”.

W miniony weekend, podczas wystąpienia w Lublinie, Kaczyński odniósł się do ostatnich wypowiedzi prezesa Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna o komorach gazowych w Auschwitz.

Kaczyński dołączył do chóru oburzonych i po raz kolejny skrytykował postawę Brauna.

– To, co robi Braun to jest uderzenie w nasze najbardziej elementarne interesy. Mówienie, że nie było Holokaustu, po pierwsze jest haniebnym kłamstwem historycznym, ale też niszczy nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział w niedzielę Kaczyński.

– To są rzeczy nie tylko haniebne, ale także skrajnie szkodliwe i chyba robione jednak z pewnym przemyśleniem, z pewną koncepcją – dodał.

Podkreślił, że w USA nie było administracji tak mocno związanej ze środowiskami żydowskimi, jak obecna. Warto podkreślić, że Grzegorz Braun nigdy nie powiedział, że „nie było Holokaustu”, więc Jarosław Kaczyński mija się z prawdą.

Prezes PiS nawiązał też do wydarzeń z Sejmu z grudnia ub. roku, kiedy Grzegorz Braun zgasił za pomocą gaśnicy świecę chanukową. – Co prawda, niby, proces się zaczyna, ale jakoś to wszystko bardzo wolno i mało energicznie idzie – ocenił Kaczyński.

W tonie bojowym odniósł się także do obu Konfederacji – Mentzena i Bosaka oraz Brauna. Zaapelował do działaczy, by nie spoczywać na laurach i ostro walczyć z prawicowymi partiami o elektorat.

Do słów Kaczyńskiego odniósł się redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer. „Kaczyński, żeby osłabić obie Konfederacje, będzie, jak zwykle wspierał PSL i postkomunistów. Jestem pewien, że prędzej pogodzi się z Tuskiem niż odda władzę komuś na prawo od siebie” – napisał w serwisie X.