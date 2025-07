Kaczyński robi dobrze Żydom i Amerykanom i uderza w Brauna

- Reklama -

Negowanie Holokaustu to haniebne kłamstwo historyczne – powiedział w niedzielę w Lublinie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem to, co robi Grzegorz Braun jest uderzeniem w nasze najbardziej elementarne interesy, niszczy nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi.

Prezes PiS podczas wystąpienia w Lublinie odniósł się do ostatnich wypowiedzi europosła Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, który w wypowiedzi radiowej 10 lipca br., w przeddzień rocznicy mordu w Jedwabnem negował obecność komór gazowych w KL Auschwitz. Stwierdził, że należy przekonywać ludzi, by „nie wierzyli w różnego rodzaju bajki”.

– To, co robi Braun to jest uderzenie w nasze najbardziej elementarne interesy. Mówienie, że nie było Holokaustu, po pierwsze jest haniebnym kłamstwem historycznym, ale też niszczy nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział w niedzielę Kaczyński. – To są rzeczy nie tylko haniebne, ale także skrajnie szkodliwe i chyba robione jednak z pewnym przemyśleniem, z pewną koncepcją – dodał.

Podkreślił, że w USA nie było administracji tak mocno związanej ze środowiskami żydowskimi, jak obecna. Warto podkreślić, że Grzegorz Braun nigdy nie powiedział, że „nie było Holokaustu”, więc Jarosław Kaczyński mija się z prawdą.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Prezes PiS nawiązał też do wydarzeń z Sejmu z grudnia ub. roku, kiedy Grzegorz Braun zgasił za pomocą gaśnicy świecę chanukową. – Co prawda niby-proces się zaczyna, ale jakoś to wszystko bardzo wolno i mało energicznie idzie – ocenił Kaczyński.

Parlament Europejski w maju br. uchylił immunitet Brauna w związku ze śledztwem w sprawie znieważenia na terenie Sejmu grupy osób na tle religijnym, ale także szeregu innych incydentów, m.in. zablokowania w maju 2023 r. wykładu prof. Jana Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym, który kłamliwie twierdził, że Polacy przyczynili się do smeirci200 tysięcy Żydów.

W ub. tygodniu prokurator generalny Adam Bodnar skierował do PE wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi w związku z postępowaniami dotyczącymi: zniszczenia w czerwcu 2025 r. w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+; pomówienie w kwietniu 2025 r. w czasie telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta organizatorów akcji społecznej „Żonkile” upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim; „kradzieży” w kwietniu 2025 r. flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz kradzieży w maju 2025 r. flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach.

Równolegle pion śledczy IPN wszczął śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania przez Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnionym w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau.